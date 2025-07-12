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Главная Финансы Процедура финмониторинга в Ощадбанке — когда разблокируют карты

Процедура финмониторинга в Ощадбанке — когда разблокируют карты

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 06:01
Блокировка счетов в Ощадбанке — сколько длится финмониторинг
Деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" предусмотрена блокировка счетов в рамках финансового мониторинга в 2025 году. В финучреждении дали объяснение относительно продолжительности соответствующей процедуры.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, шесть недель назад Ощадбанк заблокировал клиенту счет со средствами из-за необходимости финмониторинга. Он обратился в финучреждение за объяснением, сколько должна длиться соответствующая процедура и когда возобновится доступ к счету.

"... у меня в мае была заблокирована карта, я ходил в банк и там мне было сообщено, что у меня финмониторинг. Я предоставил документы о происхождении средств работникам отделения и написал заявление, где объяснил происхождение средств. На сегодня уже прошло 6 недель, как я написал заявление. Можете объяснить, сколько ждать обратной связи по поводу этого вопроса. В отделении банка сказали, что позвонят, когда мое заявление будет рассмотрено, но время идет и никто со мной еще не связывался", — говорится в обращении.

Объяснение Ощадбанка о необходимости и длительности финмониторинга

По информации банка, во время военного положения в стране в финучреждениях осуществляется финмониторинг для выявления и пресечения незаконных операций, связанных с легализацией доходов, предотвращением финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Под блокировку могут попасть такие подозрительные операции:

  • рост количества финансовых операций за аналогичный период времени;
  • регулярное поступление денежных переводов от разных лиц;
  • постоянное перечисление средств одному и тому же лицу;
  • внесение большого объема наличных средств через терминалы;
  • расходы по счету не соответствуют официальным доходам.

По словам одного из сотрудников главного офиса Ощадбанка, нет четких сроков по обработке дополнительной информации, предоставленной клиентами банка. Заявки на разблокировку счета обрабатываются в порядке очереди.

Однако уточнить информацию можно, предоставив банку фамилию и имя и мобильный номер телефона.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке дали объяснение, что влияет на право в предоставлении кредитов для военнослужащих. Часть из них жалуются на соответствующие ограничения.

Также сообщали о причинах появления задолженности по счету, даже если ими не пользуются. Речь идет о начислении за услуги SMS-информирования.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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