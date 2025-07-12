Блокування рахунків в Ощадбанку — скільки триває фінмоніторинг

Гроші та банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" передбачене блокування рахунків в рамках фінансового моніторингу у 2025 році. У фінустанові дали пояснення щодо тривалості відповідної процедури.

Про це йдеться на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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Тривале блокування рахунків в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень, шість тижнів тому Ощадбанк заблокував клієнту рахунок з коштами через необхідність фінмоніторингу. Він звернувся до фінустанови за поясненням, скільки має тривати відповідна процедура та коли поновиться доступ до рахунку.

"... у мене в травні було заблоковано карту, я ходив до банку і там мені було повідомлено, що у мене фінмоніторинг. Я надав документи про походження коштів працівникам відділення і написав заяву, де пояснював походження коштів. На сьогодні вже пройшло 6 тижнів, як я написав заяву. Чи можете пояснити, скільки чекати на зворотній звʼязок з приводу цього питання. У відділенні банку сказали, що подзвонять, коли моя заява буде розглянута, але час йде і ніхто зі мною ще не зв'язувався", — йдеться у зверненні.

Пояснення Ощадбанку щодо необхідності та тривалості фінмоніторингу

За інформацією банку, під час воєнного стану в країні у фінустановах здійснюється фінмоніторинг для виявлення та припинення незаконних операцій, пов'язаних з легалізацією доходів, запобіганням фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Під блокування можуть потрапити такі підозрілі операції:

зростання кількості фінансових операцій за аналогічний період часу;

регулярне надходження грошових переказів від різних осіб;

постійне перерахування коштів одній і тій же особі;

внесення великого обсягу готівкових коштів через термінали;

витрати за рахунком не відповідають офіційним доходам.

За словами одного зі співробітників головного офісу Ощадбанку, немає чітких термінів щодо обробки додаткової інформації, наданої клієнтами банку. Заявки на розблокування рахунку обробляються в порядку черги.

Проте уточнити інформацію можна, надавши банку прізвище та ім'я та мобільний номер телефону.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку дали пояснення, що впливає на право в наданні кредитів для військовоих. Частина з них скаржаться на відповідні обмеження.

Також повідомляли про причини появи заборгованості за рахунком, навіть якщо ними не користуються. Йдеться про нарахування за послуги SMS-інформування.