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Кредити для військових — в Ощадбанку пояснили причини обмежень

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 06:01
В Ощадбанку пояснили, чому діють обмеження на кредити для військових
Людина у формі тримає грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" пояснили, від чого залежить право на надання кредитів для військовослужбовців. Деякі з них скаржаться на обмеження за рахунком.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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Обмеження за кредитами в Ощадбанку

Зі зверненням до державного банку звернувся клієнт, який розповів, що існує проблема з наданням кредитів.

Так, у банку діють обмеження для військових на надання кредитів, тоді як іноді кошти необхідні на лікування, ремонти військової техніки. 

За його словами, попри війну та особливі потреби, пов'язані з цим, фінустанова не дозволяє взяти навіть зайву 1 тис. грн.

"Військовий не може в Ощаді взяти кредит! На лікування, ремонт автівки, яка потім буде використовуватись на війні, ніякий кредит! Ані 10 тисяч, ані тисячу", — йдеться у зверненні.

Пояснення Ощадбанку щодо правил надання кредитів

Співробітник головного офісу Ощадбанку повідомив, що йдеться не про окрему категорію громадян, яка підпала під обмеження, а про загальні вимоги, на основі яких банк колегіально ухвалює рішення надавати тому чи іншому клієнту кредитні кошти, чи ні.

Він порадив звернутися зі спеціальною кредитною заявкою до відділення фінустанови.

"Нам прикро, що у вас склалось негативне враження про банк. Рішення щодо можливості надання кредиту потенційному клієнту приймається у банку колегіально, на підставі поданої клієнтом кредитної заявки та відповідних документів, згідно переліку відносно до виду банківського продукту. Ви можете звернутися до будь-якого відділення банку для подачі відповідної заяви", — зазначив представник банку.

Щодо кредитних лімітів за картковими рахунками, то, за правилами, у банках діє автоматизовна перевірка клієнтів, яка самостійно встановлює рівень їхньої платоспроможності та надійності. Серед факторів, від яких залежить отримання права на кредит:

  • кредити, взяті в інших банках;
  • неоплачені платежі;
  • накопичена заборгованість;
  • відсутність нарахування доходу;
  • активність користування карткою.

Раніше ми розповідали про те, що в Ощадбанку можна отримати оновлену кредитну карту "Моя кредитка". Серед її переваг —  відсутність комісій за поширені операції. 

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку пояснили, що клієнти мають право закривати віртуальні картки онлайн. Проблеми можуть виникати у разі порушення правил відповідної процедури. 

кредити Ощадбанк гроші банки військові
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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