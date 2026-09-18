Кредит давит на семейный бюджет: как уменьшить ежемесячные выплаты

Карточка и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Потеря работы, сокращение зарплаты или резкое падение дохода не аннулируют кредит, но заемщик может обратиться в банк или МФО с просьбой изменить условия выплат. Какие документы подготовить, о чем именно просить и когда обращаться, чтобы не допустить просрочки, дополнительных расходов и ухудшения кредитной истории.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Гаразд".

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Можно ли получить отсрочку по кредиту

Если финансовое положение заемщика ухудшилось, он может обратиться к кредитору с просьбой о реструктуризации долга. НБУ советует не ждать, пока возникнет просрочка, а сообщить банку или финансовой компании о проблеме и предоставить документы, подтверждающие ее.

В то же время важно понимать разницу между правом обратиться с просьбой и гарантированным получением отсрочки. Реструктуризация, как правило, требует согласования с кредитором, поэтому банк или МФО может предложить свои условия.

В частности, кредитор может рассмотреть изменение графика платежей, продление срока кредитования или другой вариант, который позволит снизить текущую финансовую нагрузку.

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Какие обстоятельства могут служить основанием

Ухудшение материального положения может быть связано, в частности, с потерей работы или дохода. Законодательство также относит безработицу и малообеспеченность к факторам, которые могут вызвать сложные жизненные обстоятельства.

Поэтому в заявлении кредитору следует четко описать, что именно изменилось. Например, человек потерял работу, перешел на меньшую зарплату, лишился части дохода или находится в длительном периоде без заработка.

Одного заявления "я не могу платить" может быть недостаточно. НБУ отмечал, что для обращения о реструктуризации необходимо предоставить документы, подтверждающие ухудшение материального положения, в частности потерю работы или трудоспособности.

Что нужно сделать заемщику

Первый шаг — обратиться непосредственно к кредитору. Если кредит оформлен в банке, заявление подается в банк. Если речь идет о займе в МФО, обращаться нужно в соответствующую финансовую компанию.

В обращении следует указать:

номер кредитного договора;

причину, по которой ухудшилось финансовое положение;

как изменился доход;

почему текущий ежемесячный платеж стал непосильным;

какой вариант изменения условий человек просит рассмотреть.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие обстоятельства. Это могут быть документы об увольнении, доходах, потере трудоспособности или другие подтверждения в зависимости от конкретной ситуации.

Что именно можно попросить у банка или МФО

Заемщику не обязательно ограничиваться просьбой "отменить платеж". Лучше попросить кредитора рассмотреть конкретные способы изменения условий договора.

Среди возможных вариантов — перенос платежей, изменение графика, продление срока кредитования или уменьшение текущей ежемесячной нагрузки. Окончательные условия зависят от договора и решения кредитора.

Перед согласованием новых условий стоит проверить не только будущий ежемесячный платеж, но и общую сумму, которую придется вернуть. Уменьшение платежа может означать более длительный срок кредитования, а следовательно — большую сумму выплат за весь период.

Можно ли просто перестать платить

Потеря работы или дохода сама по себе не прекращает кредитное обязательство.

НБУ рекомендует заемщикам, которые не могут своевременно обслуживать кредит, не допускать бесконтрольного накопления просрочки и обращаться к кредитору для урегулирования ситуации.

Отдельно не стоит путать кредитные каникулы с прощением долга. Отсрочка платежей не означает, что кредит автоматически списывается. НБУ подчеркивал, что кредитные каникулы — это отсрочка выплат, а не прощение долга.

Что делать, если банк отказал

Если кредитор не согласился на предложенные условия, стоит попросить предоставить ответ и уточнить, доступны ли другие варианты урегулирования долга.

Потребителю важно сохранить копию заявления, документы, которые он подавал, и ответы финансового учреждения. Это поможет подтвердить, что человек своевременно уведомил кредитора об ухудшении финансового положения.

Если возникают проблемы с соблюдением прав потребителя финансовых услуг, после обращения в само учреждение можно подать обращение в Национальный банк Украины. НБУ также контролирует соблюдение правил работы с просроченной задолженностью.

Главное для заемщика

Если дохода стало недостаточно для погашения кредита, не стоит ждать, пока накопится просрочка. Лучше всего сразу обратиться в банк или МФО, объяснить причину финансовых трудностей и приложить документы, подтверждающие ее.

Реструктуризация не означает автоматического списания долга. Ее цель — изменить условия погашения так, чтобы заемщик мог выполнять свои обязательства по новому графику.

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