Кредитный лимит в ПриватБанке: какие возрастные ограничения действуют для клиентов

Пенсионерка возле ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы активно пользуются кредитами — как молодежь, так и люди пенсионного возраста. Кредитная карта может пригодиться, когда денег не хватает до зарплаты или покупка нужна прямо сейчас. Но получить заемные средства можно не в любом возрасте. В частности, в ПриватБанке действуют свои возрастные ограничения. Известно, с какого возраста банк предоставляет доступ к кредитному лимиту и до какого возраста им можно пользоваться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

Реклама

С какого возраста можно получить кредитный лимит

Карту "Универсальная" или "Универсальная Gold" можно оформить уже с 16 лет. Но до достижения совершеннолетия она будет обычной личной картой без кредитного лимита. Кредитный лимит банк может установить с 18 лет.

Какой кредитный лимит могут предоставить

По информации ПриватБанка, максимальный кредитный лимит по картам "Универсальная" и "Универсальная Gold" может составлять до 500 000 гривен.

Но не каждому клиенту автоматически предоставят именно такую сумму. Банк определяет лимит индивидуально. При оценке могут учитываться кредитная история, уровень доходов, социальный статус и другие данные, которые помогают оценить способность человека своевременно погашать кредит.

Читайте также:

Условия для пенсионеров

Для пенсионеров действует возрастное ограничение на кредитование: кредит можно получить до 69 лет включительно. Пенсионные выплаты при этом могут поступать на отдельную карту для получения пенсии. Важно, что на саму пенсионную карту кредитный лимит не устанавливается — для пользования кредитными средствами ПриватБанк предлагает карту "Универсальная".

Уменьшают ли кредитный лимит после 70 лет

После достижения клиентом 70 лет банк в индивидуальном порядке может начать уменьшать кредитный лимит или полностью его обнулить. При этом сама карта продолжает работать в обычном режиме для личных средств и получения пенсии.

Представители ПриватБанка отмечают, что возраст является одним из факторов, который учитывается при оценке платежеспособности клиента. Алгоритм также анализирует активность использования карты, наличие кредитов в других учреждениях, уровень доходов и историю погашения задолженности.

Как узнать свой кредитный лимит

Проверить, какая сумма кредита доступна именно вам, можно несколькими способами:

в Приват24;

в банкомате;

в отделении банка;

через чат "Помощь онлайн".

Если клиент хочет увеличить лимит, банк может запросить дополнительные документы. В частности, это может быть справка о доходах, загранпаспорт, документы на имущество или выписка с карты другого банка.

Кредитный лимит по карте "Универсальная" или "Универсальная Gold" устанавливается в течение одного дня, чаще всего сразу после оформления и активации карты.

Ранее Новини.LIVE писали, какие скидки ПриватБанк подготовил для владельцев премиальных карт Mastercard. До 30 ноября клиенты с картами Black Edition и World Elite могут дешевле отдохнуть в Буковеле, посетить аквапарк, родельбан и "Гуцул Ленд". Размер скидки зависит от услуги и может составлять 10% или 30 гривен на парковку.

Также Новини.LIVE рассказывали, как получить до 5 000 гривен за онлайн-платежи. Для участия необходимо ежемесячно осуществлять не менее семи коммунальных или телекоммуникационных платежей через "Приват24" и заранее зарегистрироваться. За весь период акции банк выберет 300 победителей, которым начислят денежные вознаграждения.