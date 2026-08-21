"єОселя" станет более выгодной для родителей: за каждого ребенка планируют снижать ставку

Мама с ребенком. Фото: УНИАН

Если в семье появляется ребенок, ежемесячный платеж по ипотеке может уменьшиться. Украинское правительство планирует изменить правила программы "єОсели" таким образом, чтобы процентная ставка зависела от количества детей. Например, после рождения первого ребенка ставку хотят снизить, а после появления следующего — уменьшить еще больше. Таким образом планируют стимулировать рождаемость в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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По словам Корецкого, правительство работает над тем, чтобы семьи с детьми получали более низкую процентную ставку по кредиту на жилье.

"Например, в программе "єОсели" в ближайшее время будут снижены проценты за первого ребенка, а затем — за следующего, то есть ставка станет еще ниже", — сказал премьер.

То есть речь идет о градации ставки в зависимости от количества детей. Рождение ребенка должно давать семье более выгодные условия кредитования, а следующий ребенок — еще более низкую ставку. При этом конкретных значений процентов, на которые планируется снизить ставку, правительство пока не назвало. Корецкий отметил, что изменения должны появиться в ближайшее время.

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Зачем правительство хочет изменить программу

Изменения в программе "єОсели" правительство рассматривает в контексте демографической политики.

"Рождаемость упала — это также факт, на этом делается акцент", — заявил Корецкий. По его словам, поддержка семей с детьми должна стать одним из направлений работы правительства, а экономические стимулы являются частью этой политики.

Премьер также сказал, что в отношении поддержки детей правительство готовит обширный комплекс мер и приоритетов, в частности экономические программы.

Что еще планируется для семей с детьми

Отдельно Корецкий сообщил, что правительство рассматривает и другие инструменты поддержки демографии. В частности, в ближайшее время должен быть представлен формат помощи, связанный с рождением детей.

Корецкий отметил, что правительство решает проблему ситуации, когда семья, в которой мать была беременна, выезжает с временно оккупированной территории, а ребенок рождается уже на подконтрольной Украине территории. В нынешней ситуации, о которой он говорил в парламенте, такой ребенок не считается ВПЛ.

По словам премьера, правительство работает над этим вопросом, чтобы урегулировать ситуацию.

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