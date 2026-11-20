Военный с деньгами в руке. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, у которых есть непогашенные кредиты, могут сталкиваться с звонками коллекторов даже на фронте. Иногда деньги требуют у родственников. Однако для защитников Украины предусмотрены специальные гарантии, позволяющие положить конец давлению. Кроме того, некоторым из них предоставляются льготы в отношении процентов и штрафов по кредитам.

Как воспользоваться этими правами и куда жаловаться на угрозы, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

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Имеют ли право коллекторы звонить военным

Военнослужащие могут потребовать, чтобы кредиторы и коллекторы прекратили звонить им с требованиями вернуть долг. Это предусмотрено законом "О потребительском кредитовании". Он также распространяется на членов семьи военнослужащего.

Но для прекращения звонков необходимо официально уведомить кредитора о прохождении военной службы. Для этого необходимо:

Получить справку по форме, предусмотренной приложением № 2 к закону. Получить подпись командира воинской части или руководителя ТЦК и СП, осуществившего призыв. Отправить документы кредитору по официальным каналам связи.

После получения уведомления кредитор должен не позднее следующего рабочего дня проинформировать коллекторскую компанию о необходимости прекратить взаимодействие.

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Должны ли военнослужащие платить проценты по кредитам

Для некоторых военнослужащих закон предусматривает освобождение от начисления процентов, штрафов и пени по кредитам. Условия зависят от того, как именно человек проходит службу:

Мобилизованные военнослужащие имеют право на соответствующую льготу в течение всего периода призыва.

Военные по контракту могут воспользоваться ею на время непосредственного участия в определенных законом мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Эти гарантии распространяются также на супругу или супруга военнослужащего. В то же время льготы имеют исключения. Они не касаются кредитов, оформленных для приобретения:

жилья;

автомобиля;

определенного энергетического оборудования.

При этом основную сумму кредита военнослужащий все равно должен вернуть.

Что делать военнослужащему, если коллекторы угрожают

Даже если у человека есть просроченный кредит, коллекторы должны соблюдать закон. Им запрещено запугивать должников, шантажировать их или угрожать физической расправой. Также коллекторская компания не может самостоятельно арестовывать имущество или блокировать банковские счета.

Если военнослужащий или его семья сталкиваются с угрозами, необходимо:

Сохранить доказательства. Не удалять сообщения, записывать номера телефонов, даты и время звонков. Обратиться к кредитору. Подать письменную жалобу на неправомерные действия коллекторов. Сообщить в Национальный банк Украины. Жалобу можно подать через официальный сайт НБУ. Обратиться в полицию. Если коллекторы угрожают физической расправой, нужно позвонить по номеру 102.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать украинцам, которым звонят коллекторы из-за чужого кредита. Если человек не брал ссуду и не выступал поручителем, он не обязан возвращать эти деньги. Чтобы прекратить звонки, можно в письменной форме потребовать прекратить контакты, а в случае нарушений — подать жалобу в НБУ.

Также Новини.LIVE рассказывали, как женам мобилизованных защитить себя от лишних начислений по кредитам. На время военной службы мужа закон освобождает их от уплаты процентов, штрафов и пени, но сам кредит нужно вернуть. Судебная практика подтверждает, что при наличии документов можно добиться отмены таких начислений.