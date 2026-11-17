Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Долг по микрокредиту может быстро увеличиться из-за процентов, штрафов и пени. Иногда сумма, которую требуют вернуть, оказывается вдвое больше, чем одолженные деньги. Но во время военного положения для кредиторов действуют ограничения, о которых знают не все. Часть начислений можно обжаловать и потребовать их списания.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале Юристы.UA, сообщает Новини.LIVE.

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Какие штрафы запрещены во время войны

К юристу обратилась украинка, которая взяла микрозайм в 2022 году. Первые месяцы полномасштабной войны она находилась в оккупации и не имела нормального доступа к интернету и информации. Лишь через полгода женщине удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. К тому моменту долг уже вырос вдвое.

По словам Владислава Дерия, во время военного положения МФО запрещено начислять штрафы и пеню за просрочку кредитов. Это предусмотрено Законом № 2120-IX от 15 марта 2022 года, которым внесены изменения в Гражданский кодекс Украины.

Согласно пункту 18 его Заключительных и переходных положений, заемщики освобождены от ответственности за просрочку платежей на время военного положения и в течение 30 дней после его окончания. То есть:

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Штрафы и пени, начисленные за просрочку с 24 февраля 2022 года, кредитор должен списать. Другие платежи за просрочку, начисленные за этот период, также должны быть отменены. Инфляционные потери и 3% годовых, которые в обычных условиях могут взиматься в соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса, сейчас начислять нельзя.

Важно, что кредит все же придется возвращать. Также остаются договорные проценты за пользование заемными средствами, если они были начислены законно. Поэтому даже если долг вырос вдвое, это еще не доказывает нарушения. Сумма могла увеличиться из-за ежедневных процентов, предусмотренных договором. А могла — из-за запрещенных штрафов, пени или дополнительных комиссий, под которыми кредитор скрыл санкции за просрочку.

Чтобы это выяснить, нужно проверить расчет долга.

Как добиться списания штрафов по микрозайму

Юрист советует начать с письменного обращения в МФО. Нужно запросить копию кредитного договора и подробный расчет задолженности.

В документе кредитор должен отдельно указать:

какова основная сумма кредита;

какие проценты начислили за пользование деньгами;

какова сумма штрафов и пени;

какие еще платежи включили в задолженность.

Запрос можно отправить ценным письмом с описью вложения на официальный адрес компании или по электронной почте с использованием квалифицированной электронной подписи.

Следующий шаг — письменное требование перечислить долг. В нем необходимо сослаться на пункт 18 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса и потребовать списания штрафов, пени и других санкций за просрочку, начисленных с 24 февраля 2022 года.

Если человек находился в зоне оккупации, об этом также необходимо уведомить кредитора. К обращению можно приложить справку ВПЛ или другие документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Куда обращаться, если МФО отказывается списывать штрафы

Если кредитор игнорирует обращение или отказывается пересчитывать долг, юрист советует подать жалобу в Национальный банк Украины. Сделать это можно через официальный сайт НБУ.

К жалобе необходимо приложить кредитный договор, расчет задолженности, копию обращения в МФО и ответ компании, если он был.

Если же МФО обратится в суд, заемщик имеет право оспорить незаконные начисления. Для этого необходимо подать отзыв на исковое заявление и объяснить, какие именно штрафы или другие платежи противоречат законодательству.

Суд проверит расчет задолженности. Если кредитор включил в него незаконные санкции, их можно обжаловать. В то же время основную сумму займа и правомерно начисленные договорные проценты придется вернуть.

Чего лучше не делать, если возник долг перед МФО

Владислав Дерий также советует осторожно относиться к предложениям коллекторов и кредиторов. Прежде всего, не следует брать новый микрокредит, чтобы погасить старый. Так можно только увеличить общую сумму долгов.

Юрист также предостерегает от небольших платежей без письменной договоренности о реструктуризации. Даже символическую сумму кредитор может попытаться использовать в качестве доказательства признания долга. Кроме того, это может повлиять на течение исковой давности.

Все договоренности с МФО лучше оформлять в письменном виде. Телефонного разговора с коллектором недостаточно, чтобы подтвердить, на какие условия согласились стороны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях жены мобилизованных могут не платить проценты и штрафы по кредитам. Закон позволяет воспользоваться этой льготой на время службы мужа, но основной долг все равно придется вернуть. Известно, как благодаря подтверждению брака и военного статуса можно избежать значительных начислений.

Также Новини.LIVE писали, могут ли требовать от семьи погашения кредита пропавшего без вести военного. Супруга, родители и дети не несут ответственности за чужой кредит только из-за родственных связей, но исключения действуют для созаемщиков и поручителей. Если военнослужащего признают умершим, долги могут перейти к наследникам, но только в пределах стоимости полученного имущества.