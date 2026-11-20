Військовий з грошима в руці. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які мають непогашені кредити, можуть зіткнутися з дзвінками колекторів навіть на фронті. Іноді гроші вимагають у рідних. Проте для захисників України передбачені спеціальні гарантії, які дозволяють припинити тиск. Також деякі з них мають пільги щодо відсотків і штрафів за кредитами.

Як скористатися цими правами та куди скаржитися на погрози, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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Чи мають право колектори телефонувати військовим

Військовослужбовці можуть вимагати, щоб кредитори та колектори припинили телефонувати їм із вимогами повернути борг. Це передбачено законом "Про споживче кредитування". Він також поширюється на членів сім'ї військового.

Але для припинення дзвінків потрібно офіційно повідомити кредитора про проходження військової служби. Для цього необхідно:

Отримати довідку за формою, передбаченою додатком №2 до закону. Отимати підпис командира військової частини або керівника ТЦК та СП, який здійснив призов. Надіслати документи кредитору через офіційні канали зв'язку.

Після отримання повідомлення кредитор повинен не пізніше наступного робочого дня поінформувати колекторську компанію про необхідність припинити взаємодію.

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Чи повинні військові платити відсотки за кредитами

Для деяких військовослужбовців закон передбачає звільнення від нарахування відсотків, штрафів і пені за кредитами. Умови залежать від того, як саме людина проходить службу:

Мобілізовані військовослужбовці мають право на відповідну пільгу протягом усього періоду призову.

Військові за контрактом можуть скористатися нею за час безпосередньої участі у визначених законом заходах із забезпечення оборони України.

Ці гарантії поширюються також на дружину або чоловіка військовослужбовця. Водночас пільги мають винятки. Вони не стосуються окремих кредитів, оформлених для придбання:

житла;

автомобіля;

певного енергетичного обладнання.

При цьому основну суму кредиту військовослужбовець усе одно повинен повернути.

Що робити військовому, якщо колектори погрожують

Навіть якщо людина має прострочений кредит, колектори повинні дотримуватися закону. Їм заборонено залякувати боржників, шантажувати їх або погрожувати фізичною розправою. Також колекторська компанія не може самостійно арештовувати майно чи блокувати банківські рахунки.

Якщо військовий або його родина стикаються з погрозами, потрібно:

Зберегти докази. Не видаляти повідомлення, записувати номери телефонів, дати та час дзвінків. Звернутися до кредитора. Подати письмову скаргу на неправомірні дії колекторів. Повідомити Національний банк України. Скаргу можна подати через офіційний сайт НБУ. Звернутися до поліції. Якщо колектори погрожують фізичною розправою, потрібно телефонувати за номером 102.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити українцям, яким телефонують колектори через чужий кредит. Якщо людина не брала позику й не ставала поручителем, вона не зобов’язана повертати ці гроші. Щоб припинити дзвінки, можна письмово вимагати припинити контакти, а в разі порушень — поскаржитися до НБУ.

Також Новини.LIVE розповідали, як дружинам мобілізованих захистити себе від зайвих нарахувань за кредитами. На час військової служби чоловіка закон звільняє їх від сплати відсотків, штрафів і пені, але саму позику потрібно повернути. Судова практика підтверджує, що за наявності документів можна домогтися скасування таких нарахувань.