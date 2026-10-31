Военный с женой. Фото: Reuters

Жены мобилизованных военнослужащих по закону могут не уплачивать проценты, штрафы и пени по кредитам в течение определенного периода. Эта гарантия распространяется на обязательства перед банками, финансовыми компаниями, другими предприятиями и организациями, а также физическими лицами. В то же время льгота не освобождает от возврата заемных средств.

О том, что предусматривает закон в вопросе кредитных льгот для жен военных и как его применяют суды, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Когда супруга или супруг военнослужащего могут не платить проценты по кредиту

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", отдельные категории военнослужащих и их супруги освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитами, штрафов и пени за неисполнение кредитных обязательств.

Эта гарантия распространяется на обязательства перед банками, финансовыми компаниями, другими предприятиями и организациями, а также физическими лицами.

Право на льготу имеют следующие категории:

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Военнослужащие, призванные на службу во время мобилизации, на особый период, а также их супруги. Военнослужащие, призванные из числа резервистов в особый период, а также их супруги. Другие военнослужащие, в частности контрактники, которые соответствуют установленным законом условиям непосредственного участия в мероприятиях по защите Украины, а также их супруги.

Для мобилизованных военнослужащих льгота не зависит от непосредственного участия в боевых действиях. Она действует в течение всего срока прохождения службы по мобилизации, в том числе и тогда, когда военнослужащий выполняет задачи в тылу.

Для контрактников и других категорий действуют отдельные условия. Право на льготу возникает с первого дня непосредственного участия в соответствующих мероприятиях по защите Украины и сохраняется в течение дальнейшей военной службы во время действия особого периода.

Таким образом, супруга или супруг мобилизованного могут воспользоваться этими гарантиями в отношении собственных кредитов, если выполнены предусмотренные законом условия.

На какие кредиты не распространяются льготы

Закон устанавливает исключения, при которых могут начисляться проценты и штрафные санкции.

В частности, льготы не распространяются на кредиты на приобретение жилья, включая будущие объекты недвижимости, незавершенное жилищное строительство и имущественные права на такие объекты. Исключение также касается кредитов на приобретение автомобиля.

Отдельные правила предусмотрены для кредитов на приобретение и установку фотоэлектрических модулей или ветровых электроустановок вместе с гибридными инверторами и установками хранения энергии, если проценты по ним погашаются или компенсируются государством или третьими лицами.

Важно, что кредитная льгота не означает списание займа. Заемщик должен вернуть основную сумму средств, полученных от кредитора.

Как оформить льготу по кредиту

Чтобы воспользоваться законодательными гарантиями, необходимо подтвердить военный статус и период прохождения службы.

Для мобилизованных военнослужащих и резервистов могут использоваться военный билет или удостоверение офицера, справка по форме № 5 о прохождении военной службы и, при необходимости, выписка из соответствующего приказа.

Если льготу оформляет супруга или супруг военнослужащего, необходимо также предоставить документ, подтверждающий нахождение в браке.

Документы следует подать кредитору вместе с заявлением о применении законодательных гарантий и проверке начисленной задолженности. Если финансовая компания продолжает требовать проценты или штрафы, законность таких начислений можно оспорить в суде.

Практическое применение этих гарантий демонстрируют два решения Арбузинского районного суда Николаевской области от 26 октября 2026 года. В обоих случаях суд рассматривал иски финансовых компаний к женщине, муж которой проходил военную службу по мобилизации.

По кредитам на 21 тысячу гривен требовали более 63 тысяч

В деле № 484/5755/25 финансовая компания требовала взыскать с заемщицы задолженность по двум договорам потребительского кредитования.

Первый договор женщина заключила 24 ноября 2024 года. Сначала она получила 10 тысяч гривен, а впоследствии сумму кредита увеличили еще на 8 тысяч гривен. Стандартная процентная ставка составляла 1% в день.

После передачи права требования новый кредитор предъявил требование о взыскании 47 080 грн. Из этой суммы 18 тысяч гривен составлял основной долг, 20 080 грн — проценты, а 9 тысяч гривен — штрафные санкции.

Второй договор был заключен 16 декабря 2024 года на сумму 3 тысячи гривен. По нему финансовая компания требовала 16 177,50 грн, в том числе 7 177,50 грн процентов и 6 тысяч гривен штрафных санкций.

Таким образом, по двум договорам на общую сумму 21 тысяча гривен кредитор требовал взыскать 63 257,50 грн.

Представитель заемщицы заявила о ее праве на льготу как супруги мобилизованного военнослужащего. В подтверждение были представлены свидетельство о браке от 4 октября 2022 года и копия военного билета мужа.

Суд установил, что мужа призвали на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Украины 26 февраля 2022 года, а уволили в отставку 7 июля 2026 года. Оба кредитных договора женщина заключила во время прохождения мужем военной службы.

Изучив расчеты, суд пришел к выводу, что проценты и штрафные санкции были начислены за периоды, когда на заемщицу распространялись предусмотренные законом гарантии. Поэтому эти суммы не подлежали взысканию.

В то же время факт получения кредитных средств подтверждался доказательствами. В связи с этим суд признал обоснованным требование о возврате основного долга.

По итогам рассмотрения 26 октября 2026 года суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать 21 тысячу гривен основной задолженности, а также 1 005,30 грн судебного сбора.

По другим кредитам на сумму 11 тысяч гривен требовали более 40 тысяч

В тот же день суд рассмотрел дело № 484/1774/26 по иску другой финансовой компании к той же заемщице. Спор также касался двух потребительских кредитов.

По договору от 3 января 2025 года женщина получила 10 тысяч гривен. После передачи права требования финансовая компания потребовала взыскать 35 760 грн. В эту сумму вошли 10 тысяч гривен основного долга, 19 760 грн процентов, 5 тысяч гривен штрафа и пени, а также 1 тысяча гривен комиссии.

Второй кредит на сумму 1 тысяча гривен женщина получила 27 декабря 2024 года. По этому договору кредитор требовал 4 850 грн, в том числе 1 850 грн процентов и 2 тысячи гривен пени.

Общая сумма требований по двум договорам, по которым заемщица получила 11 тысяч гривен, составила 40 610 грн.

Представитель ответчицы вновь представил доказательства брака и прохождения ее мужем военной службы по мобилизации. Суд применил законодательные гарантии и отказал во взыскании процентов и штрафных санкций.

Почему суд отказал во взыскании комиссии

Помимо процентов и штрафных санкций, суд отдельно рассмотрел требование об уплате комиссии за выдачу кредита в размере 1 тысячи гривен.

В договоре была предусмотрена разовая комиссия, однако не указывалось, за какие именно услуги заемщица должна была платить. Финансовая компания также не предоставила доказательств того, что соответствующие услуги были оказаны.

Суд учел положения статей 11 и 12 Закона Украины "О потребительском кредитовании" и заключение Большой Палаты Верховного Суда от 13 июля 2022 года по делу № 496/3134/19.

В этом решении Большая Палата Верховного Суда, в частности, указала, что условия договора об оплате за предоставление потребителю информации о состоянии кредитной задолженности, которую он имеет право бесплатно получать не чаще одного раза в месяц, являются ничтожными.

В рассмотренном деле районный суд, оценив условия конкретного договора и отсутствие доказательств оказания услуг, признал ничтожным условие о разовой комиссии за выдачу кредита. Поэтому во взыскании этой суммы также было отказано.

В то же время это решение касается конкретного договора и не означает, что любые комиссии по потребительским кредитам запрещены.

По второму иску суд постановил взыскать с женщины 11 тысяч гривен основного долга и 721,24 грн судебного сбора.

Как изменились суммы после повторного рассмотрения дел

До вынесения решений от 26 октября 2026 года оба дела уже рассматривались заочно.

19 мая 2026 года суд постановил взыскать по делу № 484/5755/25 в общей сложности 48 257,50 грн. А 5 июня 2026 года по другому иску было вынесено заочное решение о взыскании 32 610 грн.

Впоследствии представитель ответчицы добился пересмотра этих решений. В сентябре 2026 года их отменили, а дела назначили к повторному рассмотрению.

В ходе нового рассмотрения суд учел документы о браке и военной службе мужа заемщицы и применил предусмотренные законом кредитные льготы.

По четырем договорам женщина получила в общей сложности 32 тысячи гривен, но две финансовые компании требовали взыскать 103 867,50 грн. Суд постановил взыскать только основной долг в размере 32 тысяч гривен и отказал в остальных требованиях на сумму 71 867,50 грн.

Кроме того, суд присудил 1 726,54 грн судебного сбора по двум делам.

Эти решения показывают, что законодательные гарантии могут распространяться и на собственные кредиты супруги мобилизованного военнослужащего. Для этого необходимо подтвердить факт брака, прохождение мужем службы по мобилизации и период, за который кредитор начислил проценты и штрафные санкции.

При этом обязанность вернуть основную сумму кредита сохраняется. Оба решения вынесены судом первой инстанции и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

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