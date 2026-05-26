Жилищные субсидии на лето для пенсионеров: до какого числа будут принимать заявки

Женщина старшего возраста, платежки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает принимать заявки на назначение жилищной субсидии на летний сезон, в частности, от пенсионеров, которым не переназначили помощь автоматически. Известно, до какого числа можно подавать документы для оформления государственной поддержки в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в 2026 году.

О сроках подачи заявок и других нюансах рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и до какого числа должен подать заявку на субсидию на лето

По данным Пенсионного фонда, большинству пенсионеров, которым предоставлялась помощь на оплату услуг ЖКХ во время отопительного сезона, переназначили ее автоматически.

Однако в некоторых случаях для продления права на субсидию на лето гражданам нужно подать в фонд новое заявление и справку о доходах.

Такое требование касается тех, кто подпадает под следующие обстоятельства:

Читайте также:

Гражданин арендует жилье и платит за услуги ЖКХ; В квартире проживает меньшее число людей, чем зарегистрировано; В семье есть переселенцы, которым предоставляется субсидия не по адресу прописки, сменили место жительства; Во время зимы была начислена "нулевая" субсидия.

По информации ПФУ, субсидия на неотапливаемый сезон рассчитывается на период с 1 мая по 30 сентября, а потому граждане могут подавать заявки в течение этого времени.

Однако, если заявление подано в течение мая или июня, то субсидию назначат с начала неотапливаемого периода, если позже, только с месяца подачи. В связи с этим пенсионеры, не желающие потерять несколько месяцев государственной помощи, должны поспешить с подачей заявок.

Как подать заявку на субсидию в Пенсионный фонд

Пенсионеры могут обратиться в ПФУ с документами для оформления субсидии на лето следующими способами:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте в адрес территориального органа фонда;

через портал е-услуг или приложение ПФУ.

Также заявку можно подавать через центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад и на портале "Дія".

Ранее Новини.LIVE сообщали о причинах, почему могут уменьшить или отменить субсидию на лето. В частности, размер помощи могут пересмотреть в сторону сокращения по результатам автоматического перерасчета в случае увеличения среднего дохода домохозяйства более чем на 50% за месяц.

Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году право на льготы на оплату коммунальных услуг имеют лишь отдельные категории украинцев. В частности, полную компенсацию услуг ЖКХ могут получить бывшие работники сферы образования, медицины и культуры, которые в дальнейшем живут в селах.