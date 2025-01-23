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Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

23 января 2025 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты Теплая зима — кто получит 6,5 тыс. грн в январе
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2025 году правительство продлило действие программы "Теплая зима", которую ввели в конце прошлого года. Речь идет о выплатах на детей из малообеспеченных семей и из числа внутренних переселенцев.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Продление программы "Теплая зима"

Как отметили в Минсоцполитики, правительство ввело программу поддержки малообеспеченных родителей и семей ВПЛ для возможности приобрести для детей теплые вещи на холодный период.

Программа должна была действовать до конца декабря 2024 года, однако из-за отключения электроэнергии и проблем с госреестрами стало невозможно начислить помощь.

В связи с необходимостью уточнения данных, многие семьи не смогли получить средства.

В связи с необходимостью уточнения данных, многие семьи не смогли получить средства.

"Чтобы обеспечить получение помощи всем украинцам, которые имеют на нее право, Правительство приняло решение провести доначисление тем, кому помощь не была выплачена в 2024 году по техническим причинам, однако люди имели на нее право", — говорится в сообщении.

Кто получит средства в 2025 году

Ожидается, что в январе этого года около пяти тысяч граждан получат финансовую помощь по программе "Теплая зима".

Предполагается предоставление помощи для таких категорий:

  • для детей из малообеспеченных семей;
  • для детей из семей внутренних переселенцев и лиц с инвалидностью из семей ВПЛ.

Сумма помощи составляет 6,5 тыс. гривен на каждого ребенка или гражданина с инвалидностью. Если право на выплаты будет по сразу нескольким основаниям, то можно получить только одну из них.

Средства можно потратить на теплую детскую одежду и обувь.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут подать заявки на финансовую помощь от УВКБ ООН по делам беженцев. Выплаты доступны на этой неделе в ряде населенных пунктов Запорожской области.

Также NRC возобновила оказание помощи украинцам, пострадавшим от войны в стране. Можно получить выплату в 10,8 тыс. гривен, а приоритет отдадут тем, кто проживает в зоне боевых действий.

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