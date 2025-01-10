Выплаты в 450 грн — как получить помощь на оплату услуг ЖКХ

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине продолжит действовать правительственная программа "Прихисток", предоставляющая компенсации владельцам жилья за бесплатное размещение внутренних переселенцев. Денежную помощь будут выплачивать на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом рассказал глава ВСК по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов в Telegram.

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Какие изменения в программе помощи "Прихисток" в 2025 году

Фролов отметил, что правительство своим постановлением продлило действие программы "Прихисток". Сумма выплаты в этом году останется на уровне прошлого года — 450 грн в месяц за одного размещенного человека.

Также Кабинет министров утвердил программу, предусматривающую компенсации местным органам власти на расходы на коммунальные услуги в случае размещения переселенцев в государственных, коммунальных и частных объектах.

Однако изменения, внесенные в Порядок компенсаций с 1 марта, предусматривают случаи прекращения начисления компенсаций. Это может произойти, если будут установлены факты родственных связей первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные) с собственником жилья.

"Компенсация не будет предоставляться за размещение тех переселенцев, которые получат субсидию на аренду жилья. Всего с начала полномасштабной войны программой Прихисток воспользовались около 1,2 млн ВПЛ", — сообщил глава ВСК по вопросам защиты ВПЛ.

Как воспользоваться программой "Прихисток"

Для того, чтобы получить выплаты за расходы тем, кто разместил вынужденных переселенцев, нужно самостоятельно внести информацию о жилье, доступное для бесплатного размещения ВПЛ в соответствующей административно-территориальной единице и/или громаде, в систему "Прихисток". Такие данные может внести районная госадминистрация после подачи заявления владельцем жилья.

Заявление в произвольной форме надо подать не позднее следующего рабочего дня после размещения в своем жилье переселенца. Его необходимо подавать по месту расположения жилья.

Так же в случае прекращения размещения переселенцев или изменения их количества — тоже необходимо подать заявление.

Чтобы получить компенсации, владелец жилья должен в течение пяти дней с даты окончания отчетного месяца подать в ЦПАУ заявление и подготовить пакет документов:

паспорт гражданина;

документ, где подтверждается право собственности или пользования недвижимостью;

справку внутреннего переселенца.

Инструкция получения компенсаций. Источник: правительство

Ранее мы писали, что ВПЛ в 2025 году получат субсидии на аренду жилья. Ее будут рассчитывать индивидуально для каждой перемещенной семьи, она будет зависеть от уровня совокупного дохода.

Также переселенцы, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан, смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 2025 году размер выплаты составит 10,8 тыс. грн на одного человека.