Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Программа "Прихисток" — какие суммы помощи в 2025 году arrow

Программа "Прихисток" — какие суммы помощи в 2025 году

10 января 2025 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 450 грн — как получить помощь на оплату услуг ЖКХ
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году в Украине продолжит действовать правительственная программа "Прихисток", предоставляющая компенсации владельцам жилья за бесплатное размещение внутренних переселенцев. Денежную помощь будут выплачивать на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом рассказал глава ВСК по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов в Telegram.

Читайте также:

Какие изменения в программе помощи "Прихисток" в 2025 году

Фролов отметил, что правительство своим постановлением продлило действие программы "Прихисток". Сумма выплаты в этом году останется на уровне прошлого года — 450 грн в месяц за одного размещенного человека.

Также Кабинет министров утвердил программу, предусматривающую компенсации местным органам власти на расходы на коммунальные услуги в случае размещения переселенцев в государственных, коммунальных и частных объектах.

Однако изменения, внесенные в Порядок компенсаций с 1 марта, предусматривают случаи прекращения начисления компенсаций. Это может произойти, если будут установлены факты родственных связей первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные) с собственником жилья.

"Компенсация не будет предоставляться за размещение тех переселенцев, которые получат субсидию на аренду жилья. Всего с начала полномасштабной войны программой Прихисток воспользовались около 1,2 млн ВПЛ", — сообщил глава ВСК по вопросам защиты ВПЛ.

Как воспользоваться программой "Прихисток"

Для того, чтобы получить выплаты за расходы тем, кто разместил вынужденных переселенцев, нужно самостоятельно внести информацию о жилье, доступное для бесплатного размещения ВПЛ в соответствующей административно-территориальной единице и/или громаде, в систему "Прихисток". Такие данные может внести районная госадминистрация после подачи заявления владельцем жилья.

Заявление в произвольной форме надо подать не позднее следующего рабочего дня после размещения в своем жилье переселенца. Его необходимо подавать по месту расположения жилья.

Так же в случае прекращения размещения переселенцев или изменения их количества — тоже необходимо подать заявление.

Чтобы получить компенсации, владелец жилья должен в течение пяти дней с даты окончания отчетного месяца подать в ЦПАУ заявление и подготовить пакет документов:

  • паспорт гражданина;
  • документ, где подтверждается право собственности или пользования недвижимостью;
  • справку внутреннего переселенца.

 

приют
Инструкция получения компенсаций. Источник: правительство

Ранее мы писали, что ВПЛ в 2025 году получат субсидии на аренду жилья. Ее будут рассчитывать индивидуально для каждой перемещенной семьи, она будет зависеть от уровня совокупного дохода.

Также переселенцы, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан, смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 2025 году размер выплаты составит 10,8 тыс. грн на одного человека.

коммунальные услуги выплаты финансовая помощь материальная помощь ВПЛ денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:16 Учительница спросила у ИИ, как жить на зарплату — ответ удивил

11:14 Сколько стоит франшиза Новой почты и какие инвестиции нужны

11:11 Пограничники зачистили позиции оккупантов на Харьковщине — видео

11:02 В Херсоне будут судить правоохранителя за смертельное ДТП

11:00 Программа "Прихисток" — какие суммы помощи в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

10:48 Выключись, чтобы включиться — зачем нам цифровой детокс в 2025

10:43 Хочет на волю — прокурор-предатель из Николаева обжалует приговор

10:40 Глобальное потепление ускоряется — новые данные от ученых

10:34 Чиновник Киева переплатил почти миллион грн на закупке соли

11:16 Учительница спросила у ИИ, как жить на зарплату — ответ удивил

11:14 Сколько стоит франшиза Новой почты и какие инвестиции нужны

11:11 Пограничники зачистили позиции оккупантов на Харьковщине — видео

11:02 В Херсоне будут судить правоохранителя за смертельное ДТП

11:00 Программа "Прихисток" — какие суммы помощи в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:48 Выключись, чтобы включиться — зачем нам цифровой детокс в 2025

10:43 Хочет на волю — прокурор-предатель из Николаева обжалует приговор

10:40 Глобальное потепление ускоряется — новые данные от ученых

10:34 Чиновник Киева переплатил почти миллион грн на закупке соли

10:27 В полиции показали первые кадры после удара по Запорожью 8 января

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году