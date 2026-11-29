Женщина продает овощи. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают расти цены на продукты питания. За год больше всего подорожали рыба, хлеб и подсолнечное масло, а только за октябрь заметно подорожали овощи и сахар. В то же время некоторые товары подешевели, в частности яйца и сливочное масло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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Какие продукты больше всего подорожали за год

По данным Госстата, в октябре 2026 года продукты питания и безалкогольные напитки стоили в среднем на 9,3% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего выросла стоимость рыбы и продуктов из нее — на 23,6%. Также существенно подорожали хлеб и хлебопродукты, подсолнечное масло и макаронные изделия.

Годовое изменение цен на основные продукты выглядит следующим образом:

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рыба и рыбные продукты — +23,6%;

хлеб и хлебопродукты — +21,3%;

подсолнечное масло — +20%;

макаронные изделия — +12,9%;

сахар — +12,3%;

овощи — +10,1%;

молоко — +8,2%;

творог и мягкий сыр — +7,1%.

Наибольшую нагрузку на продовольственный бюджет оказали рыба, хлеб и растительное масло. В то же время мясо и мясопродукты за год подорожали лишь на 1,6%.

Что подорожало в октябре 2026 года

Рост цен продолжился и в течение последнего месяца отчетного периода. По данным Госстата, в октябре продукты питания и безалкогольные напитки в целом подорожали на 2% по сравнению с сентябрем.

Наиболее заметно изменилась стоимость овощей — сразу на 10,2%. Также подорожали:

сахар — на 4,8%;

хлеб и хлебопродукты — на 2,6%;

молоко — на 2,5%;

рыба и рыбные продукты — на 2,4%;

макаронные изделия — на 2,1%;

сливочное масло — на 1,2%;

мясо и мясные продукты — на 0,8%.

В то же время не все продукты подорожали. В октябре яйца подешевели на 4,6%, а свинина — на 0,3%.

Сколько стоят популярные продукты в Украине

По средним ценам Госстата за октябрь килограмм замороженной рыбы стоил 278,65 грн, а литр подсолнечного масла — 102,48 грн. За килограмм пшеничного хлеба высшего сорта в среднем приходилось платить 68,47 грн.

Среди других популярных продуктов цены были следующими:

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы — 42,81 грн/кг;

пастеризованное молоко — 53,99 грн/л;

сахар — 35,68 грн/кг;

яйца — 58,22 грн за десяток;

картофель — 17,15 грн/кг;

капуста — 21,06 грн/кг;

морковь — 18,29 грн/кг.

Если купить по килограмму замороженной рыбы, пшеничного хлеба и макарон, а также по литру подсолнечного масла и молока и килограмм сахара, за такой набор придется отдать около 582 грн. И это лишь шесть позиций без мяса, овощей, фруктов и других повседневных покупок. Именно поэтому даже относительно небольшое подорожание отдельных продуктов ощутимо увеличивает расходы на питание.

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