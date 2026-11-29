Жінка продає овочі. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують зростати ціни продукти харчування. За рік найбільше подорожчали риба, хліб та соняшникова олія, а лише за жовтень помітно додали в ціні овочі та цукор. Водночас деякі товари стали дешевшими, зокрема яйця та вершкове масло.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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Які продукти найбільше подорожчали за рік

За даними Держстату, у жовтні 2026 року продукти харчування та безалкогольні напої коштували в середньому на 9,3% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше зросла вартість риби та продуктів із неї — на 23,6%. Також суттєво подорожчали хліб і хлібопродукти, соняшникова олія та макаронні вироби.

Річна зміна цін на основні продукти виглядає так:

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риба та рибні продукти — +23,6%;

хліб і хлібопродукти — +21,3%;

соняшникова олія — +20%;

макаронні вироби — +12,9%;

цукор — +12,3%;

овочі — +10,1%;

молоко — +8,2%;

сир і м'який сир — +7,1%.

Найбільше навантаження на продуктовий бюджет припало на рибу, хліб та олію. Водночас м'ясо та м'ясопродукти за рік подорожчали лише на 1,6%.

Що подорожчало у жовтні 2026 року

Зростання цін тривало і протягом останнього місяця звітного періоду. За інформацією Держстату, у жовтні продукти харчування та безалкогольні напої загалом додали в ціні 2% порівняно з вереснем.

Найпомітніше змінилася вартість овочів — одразу на 10,2%. Також подорожчали:

цукор — на 4,8%;

хліб і хлібопродукти — на 2,6%;

молоко — на 2,5%;

риба та рибні продукти — на 2,4%;

макаронні вироби — на 2,1%;

вершкове масло — на 1,2%;

м'ясо та м'ясопродукти — на 0,8%.

Водночас не всі продукти стали дорожчими. У жовтні яйця подешевшали на 4,6%, а свинина — на 0,3%.

Скільки коштують популярні продукти в Україні

За середніми цінами Держстату за жовтень, кілограм замороженої риби коштував 278,65 грн, а літр соняшникової олії — 102,48 грн. За кілограм пшеничного хліба вищого ґатунку в середньому доводилося платити 68,47 грн.

Серед інших популярних продуктів ціни були такими:

макаронні вироби з м'яких сортів пшениці — 42,81 грн/кг;

молоко пастеризоване — 53,99 грн/л;

цукор — 35,68 грн/кг;

яйця — 58,22 грн за десяток;

картопля — 17,15 грн/кг;

капуста — 21,06 грн/кг;

морква — 18,29 грн/кг.

Якщо купити по кілограму замороженої риби, пшеничного хліба та макаронів, а також по літру соняшникової олії й молока та кілограм цукру, за такий набір доведеться віддати близько 582 грн. І це лише шість позицій без м'яса, овочів, фруктів та інших повсякденних покупок. Саме тому навіть відносно невелике подорожчання окремих продуктів відчутно збільшує витрати на харчування.

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