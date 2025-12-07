ПриватБанк расторг договор — сохранятся ли деньги клиента

Девушка возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Получив полномочия проводить более жесткий финансовый мониторинг, украинские банки в 2025 году нередко полностью отказываются от делового сотрудничества с клиентами. Поэтому многих интересуют причины такого решения со стороны, например, ПриватБанка, а также то, можно ли вернуть деньги, которые хранились на карточном счете.

Финансовый мониторинг и ПриватБанк

Право на расторжение сотрудничества ПриватБанк имеет по части 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Причинами, чтобы ПриватБанк отказался в дальнейшем работать с клиентом могут быть:

клиенту установили слишком высокий риск;

клиент отказывается предоставить документы, чтобы банк их проверил;

клиент подал ложную информацию о себе;

ПриватБанк не может идентифицировать лицо, в интересах которого происходят финансовые операции.

При этом чаще всего банк отказывается от клиента из-за подозрительных платежей, переводов по счету. Кроме этого, счет может попасть под финмониторинг, если:

клиент будет превышать денежный оборот, заявленный при открытии;

появится подозрение, что посторонние лица пользуются счетом;

о клиенте есть негативная информация от других финучреждений;

клиенту ежедневно поступают денежные переводы и он будет снимать наличные и так далее.

Сохранят ли деньги, если ПриватБанк разорвет сотрудничество

Если на карточном счете клиента на момент расторжения договора были средства, то ПриватБанк их вернет. Точнее, остаток можно перевести на счет в другой банк. Для этого, как говорится на сайте финучреждения, клиент в течение месяца после завершения сотрудничества должен прийти в одно из отделений и предоставить:

реквизиты счета в другом банке;

документы, удостоверяющие право использования средств на счетах;

документы, удостоверяющие личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

О чем еще стоит знать

Напомним, что "денежные мулы" — это люди, которые за денежное вознаграждение отдают свою платежную карточку или банковский счет другим людям. В дальнейшем эти карты и счета работают на мошенничество и финансирование терроризма.

Поскольку граждане присоединяются к мошенническим схемам, то их привлекают к уголовной ответственности, а банки будут отказываться предоставлять услуги.

