Україна
ПриватБанк отказался сотрудничать — что будет с деньгами клиентов

ПриватБанк отказался сотрудничать — что будет с деньгами клиентов

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 07:01
ПриватБанк расторг договор — сохранятся ли деньги клиента
Девушка возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Получив полномочия проводить более жесткий финансовый мониторинг, украинские банки в 2025 году нередко полностью отказываются от делового сотрудничества с клиентами. Поэтому многих интересуют причины такого решения со стороны, например, ПриватБанка, а также то, можно ли вернуть деньги, которые хранились на карточном счете.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Финансовый мониторинг и ПриватБанк

Право на расторжение сотрудничества ПриватБанк имеет по части 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Причинами, чтобы ПриватБанк отказался в дальнейшем работать с клиентом могут быть:

  • клиенту установили слишком высокий риск;
  • клиент отказывается предоставить документы, чтобы банк их проверил;
  • клиент подал ложную информацию о себе;
  • ПриватБанк не может идентифицировать лицо, в интересах которого происходят финансовые операции.

При этом чаще всего банк отказывается от клиента из-за подозрительных платежей, переводов по счету. Кроме этого, счет может попасть под финмониторинг, если:

  • клиент будет превышать денежный оборот, заявленный при открытии;
  • появится подозрение, что посторонние лица пользуются счетом;
  • о клиенте есть негативная информация от других финучреждений;
  • клиенту ежедневно поступают денежные переводы и он будет снимать наличные и так далее.

Сохранят ли деньги, если ПриватБанк разорвет сотрудничество

Если на карточном счете клиента на момент расторжения договора были средства, то ПриватБанк их вернет. Точнее, остаток можно перевести на счет в другой банк. Для этого, как говорится на сайте финучреждения, клиент в течение месяца после завершения сотрудничества должен прийти в одно из отделений и предоставить:

  • реквизиты счета в другом банке;
  • документы, удостоверяющие право использования средств на счетах;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

О чем еще стоит знать

Напомним, что "денежные мулы" — это люди, которые за денежное вознаграждение отдают свою платежную карточку или банковский счет другим людям. В дальнейшем эти карты и счета работают на мошенничество и финансирование терроризма.
Поскольку граждане присоединяются к мошенническим схемам, то их привлекают к уголовной ответственности, а банки будут отказываться предоставлять услуги.

Ранее мы рассказывали о работе банкоматов в Польше. Например, объясняли, какую сумму наличных можно получить. Еще мы писали, когда клиентам ПриватБанка начнут выплачивать зимние 6,5 тыс. грн.

ПриватБанк деньги договор банковские счета финансовый мониторинг
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
