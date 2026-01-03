Ощадбанк может начислять комиссию, несмотря на закрытие счетов, — какие причины

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" может начислять комиссию за "обслуживание неактивного счета", несмотря на его закрытие. О таком случае рассказала одна из клиенток финучреждения.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно пообщаться с представителями банка.

Реклама

Читайте также:

Начисление комиссии за неправильно закрытые счета Ощадбанка

Женщина рассказала, что много лет назад в г. Николаевка Донецкой области написала заявления на закрытие всех счетов, однако в конце прошлого года получила уведомление о списании комиссии за "обслуживание неактивных счетов".

"В 2019 году я лично обращалась в отделение банка, по адресу г. Николаевка Донецкой области, ул. Музыкальная 15 и писала заявления на закрытие всех своих счетов. В конце 2025 года мне приходит сообщение о том, что за неактивность счета будет начислена комиссия. За неактивность какого счета? Куда делись мои заявления?", — говорится в сообщении.

Гражданка отметила, что все эти годы не догадывалась, что счета не закрыты. Она допустила, что проблемой незакрытия мог стать остаток на счете.

Что надо знать о закрытии счета

Представители банка не отреагировали на портале относительно незакрытия счета. Ранее на странице в соцсети Facebook Ощадбанк объяснял, когда взимаются средства, если счет неактивен. Также там обнародовали правила закрытия.

Клиенты имеют право закрывать счета, подав в отделение заявление. После этого кассир должен выдать остаток средств с карты/перевести через приложение. Если деньги останутся, то счет не закроется. Именно на такие случаи предусмотрено списание специальной комиссии в около 100 грн, если счет более года неактивен. Однако средства в долг не спишутся, если не будет полной суммы.

После этого периода банк должен перенести (зачислить) все средства клиента на балансовый счет. Если клиент более трех лет не обращается за своими средствами, Ощадбанк имеет право закрыть карту в автоматическом режиме.

Скриншот. Источник: Минфин

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке с нового года действуют новые правила. Речь идет о введении ряда новых тарифов.

Еще сообщали, можно ли онлайн открыть пенсионный счет в Ощадбанке. В финучреждении рассказали, что беженцы могут это сделать благодаря доверенности.