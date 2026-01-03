Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Проблеми із закриттям рахунків — чому Ощадбанк нараховує комісію

Проблеми із закриттям рахунків — чому Ощадбанк нараховує комісію

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 06:01
Ощадбанк може нараховувати комісію, попри закриття рахунків, — які причини
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" може нараховувати комісію за "обслуговування неактивного рахунку", попри його закриття. Про такий випадок розповіла одна з клієнток фінустанови.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватися з представниками банку.

Реклама
Читайте також:

Нарахування комісії за неправильно закриті рахунки Ощадбанку

Жінка розповіла, що багато років тому у м. Миколаївка Донецької області написала заяви на закриття всіх рахунків, однак наприкінці минулого року отримала сповіщення про списання комісії за "обслуговування неактивних рахунків". 

"У 2019 я особисто зверталася до відділення банку, за адресою м. Миколаївка Донецької області, вул. Музична 15 і писала заяви на закриття всіх свої рахунків. Наприкінці 2025 року мені приходить повідомлення про те, що за неактивність рахунку буде нарахована комісія. За неактивність якого рахунку? Куди поділися мої заяви?", — йдеться у повідомленні.

Громадянка зауважила, що всі ці роки не здогадувалася, що рахунки не закриті. Вона допустила, що проблемою незакриття міг стати залишок на рахунку.

Що треба знати про закриття рахунку

Представники банку не відреагували на порталі щодо незакриття рахунку. Раніше на сторінці у соцмережі Facebook Ощадбанк пояснював, коли стягуються кошти, якщо рахунок неактивний. Також там оприлюднили правила закриття.

Клієнти мають право закривати рахунки, подавши у відділенні заяву. Після чого касир має видати залишок коштів з карти/переказати через застосунок. Якщо гроші залишаться, то рахунок не закриється. Саме на такі випадки передбачене списання спеціальної комісії у близько 100 грн, якщо рахунок більш ніж рік неактивний. Однак кошти в борг не спишуться, якщо не вистачатиме повної суми.

Після цього періоду банк повинен перенести (зарахувати) всі кошти клієнта на балансовий рахунок. Якщо клієнт більш ніж три роки не звертається за своїми коштами, Ощадбанк має право закрити карту в автоматичному режимі. 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку з нового року діють нові правила. Йдеться про запровадження низки нових тарифів. 

Ще повідомляли, чи можна онлайн відкрити пенсійний рахунок в Ощадбанку. У фінустанові розповіли, що біженці можуть це зробити завдяки довіреності.   

Ощадбанк банки банківські карти гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації