Ощадбанк може нараховувати комісію, попри закриття рахунків, — які причини

Державний "Ощадбанк" може нараховувати комісію за "обслуговування неактивного рахунку", попри його закриття. Про такий випадок розповіла одна з клієнток фінустанови.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватися з представниками банку.

Нарахування комісії за неправильно закриті рахунки Ощадбанку

Жінка розповіла, що багато років тому у м. Миколаївка Донецької області написала заяви на закриття всіх рахунків, однак наприкінці минулого року отримала сповіщення про списання комісії за "обслуговування неактивних рахунків".

"У 2019 я особисто зверталася до відділення банку, за адресою м. Миколаївка Донецької області, вул. Музична 15 і писала заяви на закриття всіх свої рахунків. Наприкінці 2025 року мені приходить повідомлення про те, що за неактивність рахунку буде нарахована комісія. За неактивність якого рахунку? Куди поділися мої заяви?", — йдеться у повідомленні.

Громадянка зауважила, що всі ці роки не здогадувалася, що рахунки не закриті. Вона допустила, що проблемою незакриття міг стати залишок на рахунку.

Що треба знати про закриття рахунку

Представники банку не відреагували на порталі щодо незакриття рахунку. Раніше на сторінці у соцмережі Facebook Ощадбанк пояснював, коли стягуються кошти, якщо рахунок неактивний. Також там оприлюднили правила закриття.

Клієнти мають право закривати рахунки, подавши у відділенні заяву. Після чого касир має видати залишок коштів з карти/переказати через застосунок. Якщо гроші залишаться, то рахунок не закриється. Саме на такі випадки передбачене списання спеціальної комісії у близько 100 грн, якщо рахунок більш ніж рік неактивний. Однак кошти в борг не спишуться, якщо не вистачатиме повної суми.

Після цього періоду банк повинен перенести (зарахувати) всі кошти клієнта на балансовий рахунок. Якщо клієнт більш ніж три роки не звертається за своїми коштами, Ощадбанк має право закрити карту в автоматичному режимі.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку з нового року діють нові правила. Йдеться про запровадження низки нових тарифів.

Ще повідомляли, чи можна онлайн відкрити пенсійний рахунок в Ощадбанку. У фінустанові розповіли, що біженці можуть це зробити завдяки довіреності.