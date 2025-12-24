Видео
Пенсионный счет в Ощаде — что необходимо знать беженцам

Пенсионный счет в Ощаде — что необходимо знать беженцам

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 06:01
В Ощадбанке дали объяснение беженцам по поводу пенсионных счетов — что нужно знать
Человек держит карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" объяснили гражданам, которые находятся за рубежом, позволяют ли правила финучреждения открывать пенсионные счета в дистанционном режиме. Соответствующий вопрос имеет определенные нюансы.

Об этом говорится в информации государственного банка, обнародованной в соцсети Facebook.

Читайте также:

Проблема с открытием пенсионных счетов в Ощадбанке

На странице банка некоторые граждане, которые находятся за рубежом, пишут, что столкнулись с проблемой невозможности открытия пенсионного счета в Ощадбанке дистанционно.

Женщина рассказала, что возникла необходимость оформления пенсии, однако оператор банка объяснил, что для этого необходимо самостоятельно прибыть в офис отделения.

Гражданка отметила, что личный визит для осуществления соответствующей процедуры пока невозможен, поэтому попросила помочь в соответствующей ситуации.

Рекомендации Ощадбанка

Представитель финучреждения объяснил, что есть определенные особенности в вопросе открытия счетов в государственном банке. В частности, подтвердил, что для оформления пенсии через Ощадбанк человек должен прибыть лично в отделение, дистанционной возможности для открытия таких счетов как пенсионный, социальный или зарплатный не предусмотрено.

Также специалист назвал два варианта, как избежать личного визита в банк для открытия счета. В удаленном формате разрешено открывать:

  1. Валютные счета через мобильный Ощад, если уже имеется другой счет;
  2. Пенсионные счета в отделении через доверенное лицо, если есть соответствующая доверенность.

Уточнить другие детали по оформлению счетов можно, позвонив по номеру телефона банка: 0800210800.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке изменятся тарифы с января 2026 года. Новые комиссии будут касаться пакетов "Моя карта", "MORE" и "Детская карта".

Еще писали, что в Ощадбанке анонсировали появление нового продукта для поддержки компаний, созданных или возглавляемых женщинами. Банк профинансирует стартовый бизнес через франчайзинг на сумму до 5 млн грн.

пенсии Ощадбанк деньги банки счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
