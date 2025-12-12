Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Переводы между картами в Ощадбанке — почему ограничили счет ФОП

Переводы между картами в Ощадбанке — почему ограничили счет ФОП

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 06:01
Ощадбанк может заблокировать счет ФЛП за одну операцию — что об этом известно
Люди напротив отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный Ощадбанк уже более двух месяцев блокирует счет клиенту-ФЛП. Документы на разблокировку карты банк не рассматривает по неизвестным причинам.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин.

Реклама
Читайте также:

Ощадбанк заблокировал счет ФЛП

Как рассказала женщина, еще 13 октября 2025 года ею были поданы все необходимые документы для разблокировки счета.

"Заблокировали счет из-за того, что я с собственного счета ФЛП в этом же банке переводила себе свои же средства от предпринимательской деятельности", — написала она.

По ее словам, по состоянию на 10 декабря финансовый комитет Ощадбанка до сих пор не обработал заявку, хотя менеджер в отделении сообщил клиентке, что на разблокировку счета нужно от трех до пяти дней.

О чем еще стоит знать

Напомним, что Ощадбанк мог заблокировать счета клиентов, в том числа и ФЛП, из-за финансового мониторинга. Подозрительными для банка могут стать такие операции:

  1. Необычное количество финопераций за аналогичный промежуток времени в прошлые периоды.
  2. Поступление на регулярной основе переводов от разных лиц.
  3. Постоянный перерасчет сумм денег одному и тому же лицу.
  4. Поступление на счет большого объема наличных денег через терминал.
  5. Расходы по финсчету, превышающие официальные доходы.

Для разблокировки счетов клиенты должны предоставить банку документы, которые подтверждают доход.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка имеют возможность сэкономить 2 000 гривен. Известно, что для этого нужно. Также мы писали, что в Ощадбанке объяснили клиентам, почему их счета могут попасть под арест. Еще в банке сообщили, когда возможно снятие блокировки средств.

ФЛП Ощадбанк банки банк финансовый мониторинг
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации