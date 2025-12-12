Ощадбанк может заблокировать счет ФЛП за одну операцию — что об этом известно

Переводы между картами в Ощадбанке — почему ограничили счет ФОП
Государственный Ощадбанк уже более двух месяцев блокирует счет клиенту-ФЛП. Документы на разблокировку карты банк не рассматривает по неизвестным причинам.
Ощадбанк заблокировал счет ФЛП
Как рассказала женщина, еще 13 октября 2025 года ею были поданы все необходимые документы для разблокировки счета.
"Заблокировали счет из-за того, что я с собственного счета ФЛП в этом же банке переводила себе свои же средства от предпринимательской деятельности", — написала она.
По ее словам, по состоянию на 10 декабря финансовый комитет Ощадбанка до сих пор не обработал заявку, хотя менеджер в отделении сообщил клиентке, что на разблокировку счета нужно от трех до пяти дней.
О чем еще стоит знать
Напомним, что Ощадбанк мог заблокировать счета клиентов, в том числа и ФЛП, из-за финансового мониторинга. Подозрительными для банка могут стать такие операции:
- Необычное количество финопераций за аналогичный промежуток времени в прошлые периоды.
- Поступление на регулярной основе переводов от разных лиц.
- Постоянный перерасчет сумм денег одному и тому же лицу.
- Поступление на счет большого объема наличных денег через терминал.
- Расходы по финсчету, превышающие официальные доходы.
Для разблокировки счетов клиенты должны предоставить банку документы, которые подтверждают доход.
