Ощадбанк может заблокировать счет ФЛП за одну операцию — что об этом известно

Люди напротив отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный Ощадбанк уже более двух месяцев блокирует счет клиенту-ФЛП. Документы на разблокировку карты банк не рассматривает по неизвестным причинам.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин.

Ощадбанк заблокировал счет ФЛП

Как рассказала женщина, еще 13 октября 2025 года ею были поданы все необходимые документы для разблокировки счета.

"Заблокировали счет из-за того, что я с собственного счета ФЛП в этом же банке переводила себе свои же средства от предпринимательской деятельности", — написала она.

По ее словам, по состоянию на 10 декабря финансовый комитет Ощадбанка до сих пор не обработал заявку, хотя менеджер в отделении сообщил клиентке, что на разблокировку счета нужно от трех до пяти дней.

Напомним, что Ощадбанк мог заблокировать счета клиентов, в том числа и ФЛП, из-за финансового мониторинга. Подозрительными для банка могут стать такие операции:

Необычное количество финопераций за аналогичный промежуток времени в прошлые периоды. Поступление на регулярной основе переводов от разных лиц. Постоянный перерасчет сумм денег одному и тому же лицу. Поступление на счет большого объема наличных денег через терминал. Расходы по финсчету, превышающие официальные доходы.

Для разблокировки счетов клиенты должны предоставить банку документы, которые подтверждают доход.

