Выплаты в 7 000 грн: почему клиенты не могут получить средства в Ощадбанке

Банковское отделение в Киеве.

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" не могут с начала 2026 года оформить выплаты в сумме 7 000 грн на уход за детьми до одного года. Проблемы связаны с персональными данными, которые содержатся в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

Почему возникли проблемы с оформлением помощи в Ощадбанке

Как сообщила одна из клиенток, она на самом старте государственной программы помощи семьям с детьми подала соответствующую заявку в Ощадбанк, ведь открытие специального счета с особым режимом использования возможно только в этом финучреждении.

Однако гражданка до сих пор не смогла получить выплаты для детей на уход до одного года. Женщина неоднократно обращалась в отделение банка, однако безрезультатно. Проблемой стала смена фамилии, тогда как предыдущая содержится в реестре Пенсионного фонда. Несмотря на изменение данных, выплат до сих пор не назначили.



"Я в январе подала заявление на детские выплаты 7 000. Мне позвонили из Ощадбанка, я пришла, а там говорят, что меня нет в базе, а в какой-то другой базе я еще на старой фамилии. Фамилию сменила 15 лет назад. Я пошла в Пенсионный фонд, мне еще раз обновили данные. Пошла еще раз в Ощад, там внесли мои теперешние данные. Но уже прошло почти 2 месяца, результата нет. Говорят ждать. Куда идти и что еще нужно сделать, чтобы ребенку дали средства?", — говорится в обращении.

Что надо знать о госпомощи на детей

Ранее в Ощадбанке признали, что возможны некоторые трудности при открытии счета. В частности, проблематично получить выплаты тем, у кого изменились данные, в том числе, в случае выезда в другой регион. При таких обстоятельствах гражданам необходимо обратиться в отделение ПФУ области, где впервые были внесены данные в реестр, с просьбой обновить информацию.

Сейчас только Ощадбанк наделен правом открытия специальных счетов. Начисление выплат на детей, в связи с беременностью и родами, происходит на счета со спецрежимом использования "Дія.Картка". Однако в правительстве обещали расширить способы получения помощи. В частности, в планах — оформление выплат онлайн через "Дію".

В начале года стартовала программа финподдержки семей с детьми. Гражданам предоставляют два варианта помощи через оформленные спецсчета в Ощадбанке:

для ухода за ребенком до года — 7 000 грн ежемесячно на каждого ребенка, 10 500 грн — на детей с инвалидностью;

для ухода за ребенком "еЯсла" — 8 000 грн ежемесячно на каждого ребенка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Ощадбанке граждане должны заполнить персональными данными анкету для актуализации информации. Такое требование может поступать минимум один раз в пять лет. Пройти процедуру можно в Ощад/24.

Также Новини.LIVE писали, почему бывают задержки в начислении пенсионных средств в Ощадбанке. В финучреждении объяснили, что за время отправки денег отвечают Минсоцполитики и Госказначейство. Как правило, задержки бывают лишь в несколько дней.