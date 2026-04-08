Ощадбанк просит обновить данные: как пенсионерам подать онлайн

Банковское отделение.

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны минимум раз в пять лет заполнять анкету актуальными персональными данными для сохранения права на полноценное обслуживание. В частности, обновить сведения граждане пожилого возраста могут без необходимости посещения банковского отделения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Зачем Ощадбанк просит обновить данные в 2026 году

По данным финучреждения, граждане должны подавать актуальные сведения для обработки в соответствии с общими требованиями на банковском рынке, предусмотренных законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Необходимость обновления информации для каждого клиента является индивидуальной, учитывая степень риска деловых отношений. Соответствующее требование для некоторых клиентов может поступать чаще других, однако максимально — не более одного раза в год.

Предполагается следующая регулярность осуществления процедуры актуализации данных:

Высокий риск для деловых отношений — один раз в течение года; Средний риск для деловых отношений — один раз за три года; Отсутствие подозрений для деловых отношений — один раз в течение пяти лет.

Как объясняют в финучреждении, банк обязан принимать меры для осуществления надлежащей проверки и обеспечения актуальности полученных и имеющихся документов, а также данных о клиентах на основе представленных ими официальных документов.

В частности, в анкете следует указать место регистрации, актуальный адрес проживания, размер ежемесячных доходов.

Правила обновления данных в Ощадбанке

Требование обновить данные касается всех клиентов банка, независимо от возрастной категории. Это можно сделать лично, прибыв в отделение банка с документами. Также можно подать новую информацию дистанционно через мобильное приложение или веб-банкинг "Ощад/24". Последний вариант наиболее удобен для маломобильных граждан и лиц пожилого возраста.

По информации банка, в случае возникновения необходимости актуализировать данные финучреждение пришлет соответствующее предупреждение за 30 дней до дедлайна.

Чтобы внести персональную информацию, необходимо иметь установленное банковское приложение. В нем необходимо выполнить несколько шагов:

открыть сообщение от банка о требовании актуализации данных;

зайти в раздел "Еще";

открыть собственный профиль;

перечитать поданную ранее информацию;

подтвердить, если не претерпела изменений, или внести дополнения.

Гражданам, которым поступит уведомление в мобильном приложении или веб-версии "Ощад/24" нельзя игнорировать соответствующую процедуру, иначе можно потерять доступ к счету.

