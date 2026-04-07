Главная Финансы Начисление пенсий: в Ощадбанке объяснили, почему бывают задержки

Дата публикации 7 апреля 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, почему пенсии начисляют на карты с задержками
Человек держит карту Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" возможна задержка в начислении пенсий и социальных выплат ежемесячно. Клиентам банка объяснили, с чем может быть связана несвоевременность поступления средств на банковские счета.

Об этом сообщили представители банка на странице в Facebook, информируют Новини.LIVE.

Задержки в начислении пенсий в Ощадбанке

Как отмечается на странице банка в соцсети, некоторым гражданам не поступили выплаты вовремя на счета, тогда как по информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), по состоянию на 03.04.2026 года были профинансированы пенсии через текущие счета, открытые в банковских учреждениях, по 5 апреля включительно.

Один из клиентов отметил, что только в Ощадбанке наблюдается задержка выплат ежемесячно на несколько дней. Как свидетельствуют комментарии на странице ПФУ в Facebook, остальные уполномоченные банки начисляют средства сразу.

Объяснение Ощадбанка по вопросу поступления выплат

В государственном банке отреагировали на обращение, отметив, что проблема со своевременностью начисления средств не связана с финучреждением. Согласно действующим правилам, банк не задерживает начисление выплат. Все полученные от Пенсионного фонда средства сразу поступают на счета клиентов банка.

По информации банка, за время начисления выплат для Ощадбанка, в зависимости от графиков, отвечает Министерство социальной политики и Государственная казначейская служба Украины. В банке не владеют данными об очередности поступления средств.

"Банк не задерживает зачисление средств, поэтому как только они поступят — они автоматически будут зачислены на счета клиентов. Рекомендуем ожидать", — отметили в банковском учреждении.

В целом получение пенсий на счета в Ощадбанке имеет ряд преимуществ. Как правило, пенсионные средства поступают на банковские карты "для выплат". В частности, пенсионерам предоставляют повышенные процентные ставки по вкладам. Также снятие наличных средств с карт через банкоматы Ощадбанка происходит на бесплатной основе.

Кроме того, можно удобно осуществлять пополнение карты, делать расчеты за товары и услуги, создавать регулярные платежи и пользоваться другими банковскими услугами. Также в сети платежных терминалов EasyPay не снимают комиссию за пополнение карты наличными.

Ранее Новини.LIVE писали, что 7 апреля Ощадбанк позволит осуществлять операции по покупке валюты по сниженному курсу в онлайн-режиме. Также клиентам предоставят возможность осуществлять обмен гривны на доллары и евро с кредитных счетов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в апреле пенсионеры, которые получают выплаты через Ощадбанк, должны пройти процедуру актуализации данных в приложении. В частности, необходимо уточнить адрес регистрации и размер доходов.

пенсии Ощадбанк банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
