Виплати у 7 000 грн: чому клієнти не можуть отримати кошти в Ощадбанку

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" не можуть з початку 2026 року оформити виплати у сумі 7 000 грн на догляд за дітьми до одного року. Проблеми пов'язані з персональними даними, які містяться у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Чому виникли з проблеми з оформленням допомоги в Ощадбанку

Як повідомила одна з клієнток, вона на самому старті державної програми допомоги родинам з дітьми подала відповідну заявку в Ощадбанк, адже відкриття спеціального рахунку з особливим режимом використання можливе лише у цій фінустанові.

Однак громадянка досі не змогла отримати виплати для дітей на догляд до одного року. Жінка неодноразово зверталась до відділення банку, проте безрезультатно. Проблемою стала зміна прізвища, тоді як попереднє міститься у реєстрі Пенсійного фонду. Попри зміну даних, виплат досі не призначили.



"Я в січні подала заяву на дитячі виплати 7 000. Мені зателефонували з Ощадбанку, я прийшла, а там кажуть, що мене немає в базі, а в якійсь іншій базі я ще на старому прізвищі. Прізвище змінила 15 років тому. Я пішла в Пенсійний фонд, мені ще раз оновили дані. Пішла ще раз в Ощад, там внесли мої теперішні дані. Але вже минуло майже 2 місяці, результату немає. Кажуть чекати. Куди іти і що ще потрібно зробити, щоб дитині дали кошти?!", — йдеться у зверненні.

Що треба знати про держдопомогу на дітей

Раніше в Ощадбанку визнали, що можливі деякі труднощі під час відкриття рахунку. Зокрема, проблематично отримати виплати тим, в кого змінились дані, зокрема, у разі виїзду в інший регіон. У такому випадку громадянам необхідно звернутися до відділення ПФУ області, де вперше було внесено дані в реєстр, з проханням оновити інформацію.

Наразі тільки Ощадбанк наділений правом відкриття спеціальних рахунків. Нарахування виплат на дітей, у зв’язку з вагітністю та пологами, відбувається на рахунки зі спецрежимом використання "Дія.Картка". Однак в уряді обіцяли розширити способи отримання допомоги. Зокрема, у планах — оформлення виплат онлайн через "Дію".

На початку року стартувала програма фінпідтримки родин з дітьми. Громадянам надають два варіанти допомоги через оформлені спецрахунки в Ощадбанку:

для догляду за дитиною до року — 7 000 грн щомісяця на кожну дитину, 10 500 грн — на дітей з інвалідністю;

для догляду за дитиною "єЯсла" — 8 000 грн щомісяця на кожну дитину.

