Валютные переводы через ПриватБанк и ПУМБ — какие правила действуют

Украинцы чуть ли не ежедневно переводят национальную валюту со своих карточек на другие. Эта процедура проста, и ею пользуются тысячи граждан. Зато несколько сложнее ситуация с валютными переводами в пределах Украины.

Как перевести валюту ближайшим родственникам

В Украине такие переводы регулируются постановлением №5 Национального банка Украины (НБУ) от 2 января 2019 года. По определению Нацбанка, родственниками могут быть:

отец;

мать;

отчим;

мачеха;

сын;

дочь;

пасынок;

падчерица;

бабушка;

дедушка;

прабабушка;

прадед;

внуки;

правнуки;

брат, сестра (полнородные и неполнородные), двоюродные братья и сестры;

тетя;

дядя;

племянница, племянник;

усыновитель, усыновленный;

опекун или попечитель;

человек, находящийся под опекой или попечительством;

муж, жена.

В 2025 году валютные переводы между родственниками доступны в ряде украинских банков, среди которых ПриватБанк, ПУМБ и другие.

Как отправить валюту родственнику через ПриватБанк

Выполнить перевод в ПриватБанке удастся после того, как вы подтвердите родственные связи. В онлайн-поддержке банка объяснили, что для этого понадобятся некоторые документы. Например, если родители хотят отправить деньги ребенку, то понадобится свидетельство о рождении. Если же речь идет о муже или жене — свидетельство о браке.

Документы можно отсканировать и отправить в онлайн-чат. Дополнительно ПриватБанку нужно будет указать:

серию и номер документа;

какой орган его выдал;

дату выдачи.

Как сделать валютный перевод в ПУМБ

Для ПУМБ родственники — это родители, дети, жена и муж. Однако валютные переводы доступны только лицам, которым исполнилось +14 лет.

Максимальная сумма валютного перевода за одну операцию составляет — 29 999 грн в эквиваленте, за сутки — 89 999 грн в эквиваленте.

Чтобы подтвердить родственные связи, в приложении ПУМБ нужно выбрать раздел "Больше" — "Настройки" — "Родственная связь". Далее предоставляете фото свидетельства о рождении или о браке.

Для финансовой операции нужно выбрать раздел "Перевод на карту". За валютный перевод банк не берет дополнительной комиссии.

Напомним, что украинские банки требуют от большинства клиентов соблюдения лимитов на денежные переводы. Однако для некоторых граждан сделали исключение из правил. Узнавайте также, какие есть причины для блокировки банковских карт.