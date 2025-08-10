Пенсии в Украине — кто и когда может обжаловать решение ПФУ

Проблемные пенсии — как правильно обжаловать решение ПФУ
Украинские граждане имеют право на обжалование решений относительно назначенных пенсий и социальных выплат. Пенсионный фонд обновил процедуру подачи и рассмотрения соответствующих жалоб.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.
Право на обжалование решений по соцвыплатам
Гражданам предоставляется возможность защитить свои права в случае неправомерных решений или бездействия должностных лиц ПФУ. Речь идет об обращении с жалобами на решения территориальных органов относительно:
- пенсионного обеспечения;
- страховых выплат;
- социальных услуг.
Ошибки при назначении пенсии или отказ в выплатах могут привести к серьезным финансовым трудностям граждан. Украинское законодательство позволяет каждому обратиться за уточнением относительно решений, если считают, что права были нарушены. Речь идет о следующих ситуациях:
- ошибки в исчислении пенсионных выплат;
- отказ в оформлении пенсии;
- неправильно учтенные периоды работы/социального страхования;
- несоблюдение законодательных сроков;
- нарушение прав на досрочное/льготное назначение пенсии;
- несоответствие поданных документов нормам законодательства;
- нарушение порядка выплаты пенсионных выплат.
Согласно правилам ПФУ, новый порядок детализировал, каким образом гражданам можно защитить свои права. Это прописано в постановлении №21-1 от 13 июня 2025 года.
Подавать жалобы могут все граждане как лично, так и через законных представителей. Обращение необходимо подавать как в письменном, так и в электронном формате, соблюдая требования по идентификации заявителей и предоставлению дополнительной документации.
Украинцы могут обращаться с жалобами:
- в вышестоящий орган Пенсионного фонда (главное управление/управление ПФУ);
- в письменном формате (бумажной/электронной форме через сайт е-услуг ПФУ с применением е-подписи);
- в течение месяца с даты, когда гражданин узнал о том или ином нарушении.
По правилам, специалисты должны рассмотреть жалобу в 30-дневный срок, который при необходимости могут пролонгировать еще на 15 дней.
ПФУ обязан оформить решение по жалобе в письменном формате и направить заявителю по почте или выдать под расписку. Если будет принято решение о частичном или полном удовлетворении жалобы, то будет предоставлено распоряжение тероргана ПФУ с требованием исправления спорной ситуации.
Когда могут не принять жалобу к рассмотрению
В фонде отмечают, что в случае, если гражданин предоставит жалобу без уважительной причины да еще и с опозданием, то она не будет рассмотрена.
Также жалобу не примут в следующих случаях:
- если будет повторное представление без указания новых обстоятельств;
- если соответствующая жалоба уже рассматривается в суде/есть судебное решение.
В случае, если заявитель не согласится с решением Пенсионного фонда, то будет иметь право обратиться в административный суд.
Ранее мы писали, что предусмотрена соцпомощь украинцам, которые достигли 65 лет, однако не могут официально оформить пенсию из-за недостаточности стажа. Сумма зависит от уровня прожиточного минимума в 2025 году.
Также рассказывали о том, кто может обратиться в Пенсионный фонд за недополученными пенсиями. Речь идет о средствах за умершего пенсионера.
