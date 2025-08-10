Пенсії в Україні — хто і коли може оскаржувати рішення ПФУ

Проблемні пенсії — як правильно оскаржувати рішення ПФУ
Українські громадяни мають право на оскарження рішень щодо призначених пенсій та соціальних виплат. Пенсійний фонд оновив процедуру подання та розгляду відповідних скарг.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.
Право на оскарження рішень щодо соцвиплат
Громадянам надається можливість захистити свої права у разі неправомірних рішень чи бездіяльності посадовців ПФУ. Йдеться про звернення зі скаргами на рішення територіальних органів щодо:
- пенсійного забезпечення;
- страхових виплат;
- соціальних послуг.
Помилки під час призначення пенсії чи відмова у виплатах можуть призвести до серйозних фінансових труднощів громадян. Українське законодавство дає змогу кожному звернутися за уточненням щодо рішень, якщо вважають, що права були порушені. Йдеться про такі ситуації:
- помилки в обчисленні пенсійних виплат;
- відмова в оформленні пенсії;
- неправильно враховані періоди роботи/соціального страхування;
- недотримання законодавчих термінів;
- порушення прав на дострокове/пільгове призначення пенсії;
- невідповідність поданих документів нормам законодавства;
- порушення порядку виплати пенсійних виплат.
Згідно з правилами ПФУ, новий порядок деталізував, яким чином громадянам можна захистити свої права. Це прописано у постанові №21-1 від 13 червня 2025 року.
Подавати скарги можуть всі громадяни як особисто, так і через законних представників. Звернення необхідно подавати як у письмовому, так і в електронному форматі, дотримуючись вимог щодо ідентифікації заявників та надання додаткової документації.
Українці можуть звертатися зі скаргами:
- у вищий за рівнем орган Пенсійного фонду (головне управління/правління ПФУ);
- у письмовому форматі (паперовій/електронній формі через сайт е-послуг ПФУ із застосуванням е-підпису);
- протягом місяця з дати, коли громадянин дізнався про те чи інше порушення.
За правилами, фахівці повинні розглянути скаргу у 30-денний термін, який за потреби можуть пролонгувати ще на 15 днів.
ПФУ зобов'язаний оформити рішення за скаргою у письмовому форматі та направити заявнику поштою чи видати під розписку. Якщо буде ухвалене рішення щодо часткового чи повного задоволення скарги, то буде надане розпорядження тероргану ПФУ з вимогою виправлення спірної ситуації.
Коли можуть не прийняти скаргу до розгляду
У фонді зауважують, що в разі, якщо громадянин надасть скаргу без поважної причини та ще й з запізненням, то її не буде розглянуто.
Також скаргу не приймуть у таких випадках:
- якщо буде повторне подання без зазначення нових обставин;
- якщо відповідна скарга вже розглядається в суді/є судове рішення.
У разі, якщо заявник не погодиться з рішенням Пенсійного фонду, то матиме право звернутися в адміністративний суд.
