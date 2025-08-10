Пенсії в Україні — хто і коли може оскаржувати рішення ПФУ

Чоловік похилого віку робить підрахунки. Фото: Freepik

Українські громадяни мають право на оскарження рішень щодо призначених пенсій та соціальних виплат. Пенсійний фонд оновив процедуру подання та розгляду відповідних скарг.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Право на оскарження рішень щодо соцвиплат

Громадянам надається можливість захистити свої права у разі неправомірних рішень чи бездіяльності посадовців ПФУ. Йдеться про звернення зі скаргами на рішення територіальних органів щодо:

пенсійного забезпечення;

страхових виплат;

соціальних послуг.

Помилки під час призначення пенсії чи відмова у виплатах можуть призвести до серйозних фінансових труднощів громадян. Українське законодавство дає змогу кожному звернутися за уточненням щодо рішень, якщо вважають, що права були порушені. Йдеться про такі ситуації:

помилки в обчисленні пенсійних виплат;

відмова в оформленні пенсії;

неправильно враховані періоди роботи/соціального страхування;

недотримання законодавчих термінів;

порушення прав на дострокове/пільгове призначення пенсії;

невідповідність поданих документів нормам законодавства;

порушення порядку виплати пенсійних виплат.

Згідно з правилами ПФУ, новий порядок деталізував, яким чином громадянам можна захистити свої права. Це прописано у постанові №21-1 від 13 червня 2025 року.

Подавати скарги можуть всі громадяни як особисто, так і через законних представників. Звернення необхідно подавати як у письмовому, так і в електронному форматі, дотримуючись вимог щодо ідентифікації заявників та надання додаткової документації.

Українці можуть звертатися зі скаргами:

у вищий за рівнем орган Пенсійного фонду (головне управління/правління ПФУ);

у письмовому форматі (паперовій/електронній формі через сайт е-послуг ПФУ із застосуванням е-підпису);

протягом місяця з дати, коли громадянин дізнався про те чи інше порушення.

За правилами, фахівці повинні розглянути скаргу у 30-денний термін, який за потреби можуть пролонгувати ще на 15 днів.

ПФУ зобов'язаний оформити рішення за скаргою у письмовому форматі та направити заявнику поштою чи видати під розписку. Якщо буде ухвалене рішення щодо часткового чи повного задоволення скарги, то буде надане розпорядження тероргану ПФУ з вимогою виправлення спірної ситуації.

Коли можуть не прийняти скаргу до розгляду

У фонді зауважують, що в разі, якщо громадянин надасть скаргу без поважної причини та ще й з запізненням, то її не буде розглянуто.

Також скаргу не приймуть у таких випадках:

якщо буде повторне подання без зазначення нових обставин;

якщо відповідна скарга вже розглядається в суді/є судове рішення.

У разі, якщо заявник не погодиться з рішенням Пенсійного фонду, то матиме право звернутися в адміністративний суд.

Раніше ми писали, що передбачена соцдопомога українцям, які досягли 65 років, проте не можуть офіційно оформити пенсію через недостатність стажу. Сума залежить від рівня прожиткового мінімуму у 2025 році.

Також розповідали про те, хто може звернутися до Пенсійного фонду за недоотриманими пенсіями. Йдеться про кошти за померлого пенсіонера.