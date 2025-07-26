Пенсії в Україні — хто отримає додатково 1 000 грн у серпні

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні до Дня Незалежності трьом категоріям громадян нададуть до пенсії одноразову грошову допомогу у розмірі 1 тис. грн. Декому додаткова сума надійде автоматично разом із пенсійною виплатою, а частині громадян необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із заявою.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

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Які категорії громадян отримають до Дня Незалежності 1 тис. грн

За інформацією ПФУ, разова грошова виплата до Дня Незалежності передбачена законами:

"Про статус ветеранів війни";

"Про жертви нацистських переслідувань".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, у 2025 році розмір допомоги встановлено на рівні 1 тис. грн для трьох категорій громадян:

Зокрема, на таку суму мають право учасники бойових дій (УБД): громадяни, які брала безпосередню участь у виконанні бойових завдань для захисту територіальної цілісності та суверенітету України, а також забезпеченні оборони України та безпеки населення. Для права на виплати потрібно мати офіційний статус УБД.

Також така виплата передбачена для жертв нацистських переслідувань. А саме:

- колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у період Другої світової війни;

- особам, насильно вивезеним з колишнього СРСР на примусові роботи в Німеччину або до союзників;

- дітям, які народилися в місцях примусового тримання їхніх батьків/в місцях відбування примусових робіт;

- дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких піддали репресіям, розправам та гонінням.

Окрім того, додаткова сума буде надана для постраждалих учасників Революції Гідності. Йдеться про осіб, яких в рамках виконання закону "Про встановлення держдопомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" було включено до списку осіб, які під час участі в масових акціях протесту отримали травми (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) та звернулися за меддопомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Як отримати виплату для трьох категорій громадян

У ПФУ зазначають, що пенсіонерам додаткову грошову допомогу до Дня Незалежності 1 тис. грн нарахують автоматично разом із серпневою пенсією.

Інші особи, які мають право на виплату, але не отримують пенсію або не служать у ЗСУ, мають самостійно подати заяву до відповідного органу ПФУ.



Заяву можна написати у довільній формі та передати:

через портал е-послуг Пенсійного фонду:

поштовим/електронним зв’язком (за технічної можливості з накладенням цифрового підпису).

Раніше ми писали, які професії передбачають максимальний розмір пенсії. Він прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму і в 2025 році становить понад 23 тис. грн.

Також ми розповідали, що деякі пенсіонери мають право на виплату від ПФУ за пів року авансом. Така можливість надана громадянам тільки за певних умов.