Как распознать "старые" доллары — четыре ключевых признака

Многие украинцы хранят сбережения в долларах США, однако не все знают, что некоторые купюры могут вызвать трудности при обмене. Банки и обменники иногда отказываются принимать так называемые старые доллары — те, что имеют устаревший дизайн или изношенный вид. В результате владельцы таких банкнот рискуют потерять время и деньги.

Как распознать доллары старого образца

С середины 1990-х годов Бюро гравировки и печати США изменило дизайн долларовых купюр, добавив водяные знаки и защитные нити. Поэтому к "старым" можно отнести доллары, которые имеют один или несколько из четырех признаков:

Отсутствуют водяные знаки, год выпуска — до 1996-го. Портрет меньше по размеру и обрамлен узкой рамкой. Отсутствуют современные цветные элементы. Надпись "Series" без новых защитных признаков.

Принимают ли "старые" доллары в обменниках и банках

Несмотря на то, что все доллары США официально остаются действительными, обменные пункты могут отказать в обмене купюр старого образца или предложить менее выгодный курс.

Некоторые банки тоже принимают такие доллары только на инкассацию, то есть с комиссией и задержкой. Поэтому при обмене важно учитывать, что за доллары старого образца можно получить меньше запланированной суммы.

Таким образом, старые доллары не теряют юридической силы, но на практике их использование может быть ограничено. Поэтому лучше регулярно проверять свои наличные средства и вовремя их обменивать.

