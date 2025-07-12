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Главная Финансы Проблемные доллары — какие купюры не удастся обменять

Проблемные доллары — какие купюры не удастся обменять

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 13:59
Какие доллары не принимают банки и обменники в 2025 году — детали
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Существуют доллары, которые украинские банки и обменники почти точно откажутся принимать. Такие деньги могут появиться у любого из граждан.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какие доллары не нужны банкам и обменникам

Во-первых, речь о фальшивых долларах, говорится на сайте Национального банка Украины (НБУ). Если у клиента обнаружат такие деньги, или у кассира в банке или обменнике возникнет подозрение относительно подлинности банкнот — они изымут эти купюры и отдадут их Нацбанку для проведения соответствующей экспертизы.

Также могут возникнуть проблемы с обменом сильно изношенных или поврежденных долларов. Как правило, для таких купюр банки используют инкассо. Это когда изношенную или поврежденную купюру отправляют в иностранное финучреждение для замены. Но соответствующую услугу предоставляют не все банки Украины.

Поэтому украинцам лучше заранее интересоваться, в каких банках можно отдать купюры на инкассо. Также важно знать, что эта услуга является платной.

О чем еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке с 1 июля можно круглосуточно обменивать наличную валюту на гривну. Забрать деньги можно сразу после выполнения соответствующей операции:

  • без лишних комиссий;
  • без зачисления на карту.

Получить услугу можно в банках Recycler ПриватБанка, который настроен на прием наличных.

Напомним, доллар в Украине по состоянию на июль 2025 года стоит от 41,2 до 41,8 гривны. Тогда как евро значительно подорожало за несколько месяцев. Узнавайте также, существует ли купюра в 1 тысячу евро.

банки доллар валюта обменники обмен
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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