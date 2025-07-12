Какие доллары не принимают банки и обменники в 2025 году — детали

Проблемные доллары — какие купюры не удастся обменять
Существуют доллары, которые украинские банки и обменники почти точно откажутся принимать. Такие деньги могут появиться у любого из граждан.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Какие доллары не нужны банкам и обменникам
Во-первых, речь о фальшивых долларах, говорится на сайте Национального банка Украины (НБУ). Если у клиента обнаружат такие деньги, или у кассира в банке или обменнике возникнет подозрение относительно подлинности банкнот — они изымут эти купюры и отдадут их Нацбанку для проведения соответствующей экспертизы.
Также могут возникнуть проблемы с обменом сильно изношенных или поврежденных долларов. Как правило, для таких купюр банки используют инкассо. Это когда изношенную или поврежденную купюру отправляют в иностранное финучреждение для замены. Но соответствующую услугу предоставляют не все банки Украины.
Поэтому украинцам лучше заранее интересоваться, в каких банках можно отдать купюры на инкассо. Также важно знать, что эта услуга является платной.
О чем еще стоит знать
Напомним, в ПриватБанке с 1 июля можно круглосуточно обменивать наличную валюту на гривну. Забрать деньги можно сразу после выполнения соответствующей операции:
- без лишних комиссий;
- без зачисления на карту.
Получить услугу можно в банках Recycler ПриватБанка, который настроен на прием наличных.
Напомним, доллар в Украине по состоянию на июль 2025 года стоит от 41,2 до 41,8 гривны. Тогда как евро значительно подорожало за несколько месяцев. Узнавайте также, существует ли купюра в 1 тысячу евро.
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