Які долари не приймають банки та обмінники у 2025 році — деталі

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Існують долари, які українські банки та обмінники майже точно відмовляться приймати. Такі гроші можуть з'явитися у будь-кого з громадян.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які долари не потрібні банкам та обмінникам

По-перше, мова про фальшиві долари, йдеться на сайті Національного банку України (НБУ). Якщо у клієнта виявлять такі гроші, або у касира в банку чи обміннику виникне підозра щодо справжності банкнот — вони вилучать ці купюри та віддадуть їх Нацбанку для проведення відповідної експертизи.

Також можуть виникнути проблеми з обміном сильно зношених чи пошкоджених доларів. Як правило, для таких купюр банки використовують інкасо. Це коли зношену чи пошкоджену купюру відправляють в іноземну фінустанову для заміни. Але відповідну послугу надають не усі банки України.

Тож українцям краще наперед цікавитися, у яких банках можна віддати купюри на інкасо. Також важливо знати, що ця послуга є платною.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку з 1 липня можна цілодобово обмінювати готівкову валюту на гривню. Забрати гроші можна одразу після виконання відповідної операції:

без зайвих комісій;

без зарахування на картку.

Отримати послугу можна в банках Recycler ПриватБанку, який налаштований на прийом готівки.

Нагадаємо, долар в Україні станом на липень 2025 року коштує від 41,2 до 41,8 гривні. Натомість євро значно подорожчало за кілька місяців. Дізнавайтесь також, чи існує купюра у 1 тисячу євро.