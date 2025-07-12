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Головна Фінанси Проблемні долари — які купюри не вдасться обміняти

Проблемні долари — які купюри не вдасться обміняти

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 13:59
Які долари не приймають банки та обмінники у 2025 році — деталі
Долари в конверті. Фото: УНІАН

Існують долари, які українські банки та обмінники майже точно відмовляться приймати. Такі гроші можуть з'явитися у будь-кого з громадян. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Які долари не потрібні банкам та обмінникам 

По-перше, мова про фальшиві долари, йдеться на сайті Національного банку України (НБУ).  Якщо у клієнта виявлять такі гроші, або у касира в банку чи обміннику виникне підозра щодо справжності банкнот — вони вилучать ці купюри та віддадуть їх Нацбанку для проведення відповідної експертизи.

Також можуть виникнути проблеми з обміном сильно зношених чи пошкоджених доларів. Як правило, для таких купюр банки використовують інкасо. Це коли зношену чи пошкоджену купюру відправляють в іноземну фінустанову для заміни.  Але відповідну послугу надають не усі банки України. 

Тож українцям краще наперед цікавитися, у яких банках можна віддати купюри на інкасо. Також важливо знати, що ця послуга є платною.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у ПриватБанку з 1 липня можна цілодобово обмінювати готівкову валюту на гривню. Забрати гроші можна одразу після виконання відповідної операції: 

  • без зайвих комісій;
  • без зарахування на картку.

Отримати послугу можна в банках Recycler ПриватБанку, який налаштований на прийом готівки.

Нагадаємо, долар в Україні станом на липень 2025 року коштує від 41,2 до 41,8 гривні. Натомість євро значно подорожчало за кілька місяців. Дізнавайтесь також, чи існує купюра у 1 тисячу євро

банки долар валюта обмінники обмін
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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