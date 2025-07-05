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Головна Фінанси Обмін валют в Україні — як продати пошкоджені гроші

Обмін валют в Україні — як продати пошкоджені гроші

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 15:34
Валюту не приймають в банках — чи реально обміняти гроші
Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні як банки, так і обмінники іноді відмовляються купувати у громадян долари чи іншу іноземну валюту, якщо купюри пошкоджені. Однак не поспішайте викидувати такі гроші — їх ще можна обміняти, якщо ви готові на додаткові витрати. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Як обміняти пошкоджені гроші

Якщо банк або обмінник відмовляє у прийманні сильно пошкоджених іноземних банкнот, один із варіантів — замовити послугу інкасо, йдеться у постанові Національного банку України (НБУ).  Її суть у тому, що пошкоджену купюру передадуть в іноземний банк-кореспондент, який її замінить. 

У 2025 році комісія за інкасо в українських банках є такою:

  • ПриватБанк – 10%;
  • ПУМБ – 12%;
  • Райффайзен Банк – 7%;
  • MTB-Bank – 20%;
  • Кредобанк – 15%.

Що ще варто знати

В епоху стрімкого розвитку сучасних технологій центробанки усіх країн намагаються вдосконалити національні валюти, аби знизити рівень їхніх підробок. Однак фальшиві гроші все одно потрапляють в руки громадян, українців зокрема.

Так, за даними Національного банку України, серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США — 93% від загальної кількості. На євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Раніше ми розповідали про купюри з номіналом у  понад 100 доларів. Найбільшою купюрою, яка колись перебувала в обігу, є банкнота в 1 тис. доларів. Дізнавайтесь також, чи приймуть в обміннику надірвані долари

 

банки долар євро валюта обмінники обмін
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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