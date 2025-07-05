Валюту не приймають в банках — чи реально обміняти гроші

Обмін валют в Україні — як продати пошкоджені гроші
В Україні як банки, так і обмінники іноді відмовляються купувати у громадян долари чи іншу іноземну валюту, якщо купюри пошкоджені. Однак не поспішайте викидувати такі гроші — їх ще можна обміняти, якщо ви готові на додаткові витрати.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Як обміняти пошкоджені гроші
Якщо банк або обмінник відмовляє у прийманні сильно пошкоджених іноземних банкнот, один із варіантів — замовити послугу інкасо, йдеться у постанові Національного банку України (НБУ). Її суть у тому, що пошкоджену купюру передадуть в іноземний банк-кореспондент, який її замінить.
У 2025 році комісія за інкасо в українських банках є такою:
- ПриватБанк – 10%;
- ПУМБ – 12%;
- Райффайзен Банк – 7%;
- MTB-Bank – 20%;
- Кредобанк – 15%.
Що ще варто знати
В епоху стрімкого розвитку сучасних технологій центробанки усіх країн намагаються вдосконалити національні валюти, аби знизити рівень їхніх підробок. Однак фальшиві гроші все одно потрапляють в руки громадян, українців зокрема.
Так, за даними Національного банку України, серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США — 93% від загальної кількості. На євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.
Раніше ми розповідали про купюри з номіналом у понад 100 доларів. Найбільшою купюрою, яка колись перебувала в обігу, є банкнота в 1 тис. доларів. Дізнавайтесь також, чи приймуть в обміннику надірвані долари.
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