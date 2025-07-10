1 тисяча євро — чи є в обігу в Європейському Союзі така купюра

Людина рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нумізмати, колекціонери та допитливі громадяни іноді цікавляться, чи існує у світі купюра в 1 тисячу євро. Взагалі сама історія цієї грошової одиниці доволі цікава, адже євро у 2002 році замінили екю — середньовічні французькі монети.

Редакція Новини LIVE розповідає про це детальніше.

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1 тисяча євро — чи існує така купюра

Станом на 2025 рік в обігу існує сім номіналів купюр євро. Усі вони є дійсними зі статусом законного платіжного засобу, йдеться на сайті Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Загалом ЄЦБ були випущені дві серії банкнот євро. Перша з'явилася в обігу у 2002 році з такими номіналами:

5 євро;

10 євро;

20 євро;

50 євро;

100 євро;

200 євро;

500 євро.

Другу серію купюр євро надрукували у 2013 році. У цій серії вже не було банкноти у 500 євро, оскільки Європейський Союз (ЄС) вирішив її скасувати. При цьому Європейський центральний банк ніколи не випускав банкноти номіналом в 1 тисячу євро. Тож такої банкноти взагалі не існує.

Про що ще цікаво знати

Нагадаємо, що зараз у світі налічується близько 600 зниклих валют. Так, до цього списку належать:

югославський динар;

лайбахська ліра;

угорський мільпенго;

купоно-карбованці;

азербайджанський туман;

чехословацька крона;

радянський рубль;

східноафриканський флорин;

австрійська крона.

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