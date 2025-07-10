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Головна Фінанси Купюра в 1 тисячу євро — чи справді вона існує

Купюра в 1 тисячу євро — чи справді вона існує

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 18:57
1 тисяча євро — чи є в обігу в Європейському Союзі така купюра
Людина рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нумізмати, колекціонери та допитливі громадяни іноді цікавляться, чи існує у світі купюра в 1 тисячу євро.  Взагалі сама історія цієї грошової одиниці доволі цікава, адже євро у 2002 році замінили екю —  середньовічні французькі монети.

Редакція Новини LIVE розповідає про це детальніше. 

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1 тисяча євро — чи існує така купюра

Станом на 2025 рік в обігу існує сім номіналів купюр євро. Усі вони є дійсними зі статусом законного платіжного засобу, йдеться на сайті Європейського центрального банку (ЄЦБ). 

Загалом ЄЦБ були випущені дві серії банкнот євро. Перша з'явилася в обігу у 2002 році з такими номіналами:

  • 5 євро;
  • 10 євро;
  • 20 євро;
  • 50 євро;
  • 100 євро;
  • 200 євро;
  • 500 євро.

Другу серію купюр євро надрукували у 2013 році. У цій серії вже не було банкноти у 500 євро, оскільки Європейський Союз (ЄС) вирішив її скасувати. При цьому Європейський центральний банк ніколи не випускав банкноти номіналом в 1 тисячу євро. Тож такої банкноти взагалі не існує.

Про що ще цікаво знати 

Нагадаємо, що зараз у світі налічується близько 600 зниклих валют. Так, до цього списку належать:

  • югославський динар;
  • лайбахська ліра;
  • угорський мільпенго;
  • купоно-карбованці;
  • азербайджанський туман;
  • чехословацька крона;
  • радянський рубль;
  • східноафриканський флорин;
  • австрійська крона.

Раніше ми розповідали про курс долара та євро у липні 2025 року. Експерт пояснив, що впливатиме на формування курсових показників.

Також ми пояснювали, що робити з доларами, на яких є плями та написи. Викидувати ці гроші зовсім не обов'язково. 

гроші євро валюта банк банкнота
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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