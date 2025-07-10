1 тисяча євро — чи є в обігу в Європейському Союзі така купюра

Купюра в 1 тисячу євро — чи справді вона існує
Нумізмати, колекціонери та допитливі громадяни іноді цікавляться, чи існує у світі купюра в 1 тисячу євро. Взагалі сама історія цієї грошової одиниці доволі цікава, адже євро у 2002 році замінили екю — середньовічні французькі монети.
Редакція Новини LIVE розповідає про це детальніше.
1 тисяча євро — чи існує така купюра
Станом на 2025 рік в обігу існує сім номіналів купюр євро. Усі вони є дійсними зі статусом законного платіжного засобу, йдеться на сайті Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Загалом ЄЦБ були випущені дві серії банкнот євро. Перша з'явилася в обігу у 2002 році з такими номіналами:
- 5 євро;
- 10 євро;
- 20 євро;
- 50 євро;
- 100 євро;
- 200 євро;
- 500 євро.
Другу серію купюр євро надрукували у 2013 році. У цій серії вже не було банкноти у 500 євро, оскільки Європейський Союз (ЄС) вирішив її скасувати. При цьому Європейський центральний банк ніколи не випускав банкноти номіналом в 1 тисячу євро. Тож такої банкноти взагалі не існує.
Про що ще цікаво знати
Нагадаємо, що зараз у світі налічується близько 600 зниклих валют. Так, до цього списку належать:
- югославський динар;
- лайбахська ліра;
- угорський мільпенго;
- купоно-карбованці;
- азербайджанський туман;
- чехословацька крона;
- радянський рубль;
- східноафриканський флорин;
- австрійська крона.
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