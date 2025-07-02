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Главная Финансы Проблемы с актуализацией данных в Приват24 — как избежать

Проблемы с актуализацией данных в Приват24 — как избежать

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 07:01
ПриватБанк требует актуализировать данные — какие возможны трудности и как действовать
Приложение ПриватБанка на телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" должны выполнять обязанность по предоставлению обновленной достоверной персональной информации. Однако иногда процедура по актуализации данных может оказаться проблематичной.

Об этом говорится на портале Минфин, где клиенты могут оставлять отзывы о работе государственного банка.

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Как следует из сообщения, клиенту нужно было пройти процедуру актуализации данных. Он ввел всю необходимую информацию в приложении "Приват24", однако финучреждение не смогло обработать загруженные данные.

Гражданин повторил аналогичные действия трижды, однако каждый раз банк не зачислял некоторые данные. Обращение в службу поддержки банка также не решило проблемы.

Клиент отметил, что трудности с идентификацией возникли из-за расхождений в измененных названиях одной и той же улицы.

"Банк не может проверить различия в обновленных названиях улицы и не проводит актуализации. Это похоже на саботаж. IТ-инфраструктура не может корректно обработать данные...", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Какие есть способы обновления данных в ПриватБанке

Требование актуализации предусмотрено законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В связи с этим каждый банк в стране должен проверять и обновлять данные о клиентах.

Дату такого требования для каждого клиента определяют индивидуально в зависимости от уровня рисков, однако минимум раз в пять лет.

Для прохождения процедуры актуализации данных в ПриватБанке есть два основных способа:

  • через приложение "Приват24";
  • через отделение банка.

В случае актуализации данных дистанционно через "Приват24", клиентам нужно будет обновить приложение, пройти авторизацию, зайти в раздел "Актуализация информации" и выполнить указания согласно инструкции, добавив фото необходимых документов.

Если клиент решит предоставить актуальную информацию через отделение банка, то в таком случае понадобится паспорт гражданина и идентификационный код. Там менеджер банка поможет успешно обновить данные.

Напомним, в ПриватБанке действует сервис обмена валюты на гривны без дополнительных комиссий. Такую услугу предоставляют устройства АТМ-Recycler.

Также мы писали, что в ПриватБанке покупка ценных бумаг стала доступна на сайте "Приват24" круглосуточно. Однако есть определенные нюансы относительно соответствующих операций.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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