ПриватБанк оновив сервіси — що треба знати про нову пропозицію

Банківська карта та комп'ютер. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" стала доступною можливість здійснювати купівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті "Приват24" у цілодобовому режимі. У фінустанові назвали нюанси щодо операцій з придбання цінних паперів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПриватБанку.

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Як зазначається, у ПриватБанку тепер в цілодобовому режимі діє інвестиційний майданчик на однойменному порталі із застосунком.

"Відтепер клієнти банку можуть цілодобово купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24", — йдеться у повідомленні.

За правилами, мінімальний розмір інвестиції може становити щонайменше 1 тис. грн.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як інвестувати гроші в держоблігації у Приват24

У банку пояснили, що для того, щоб почати інвестувати кошти в державні облігації, необхідно зробити кілька простих кроків. А саме:

зайти в розділ "Послуги";

перейти в "Цінні папери";

обрати ОВДП;

внести всі необхідні дані;

підписати за допомогою SmartID документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та купівлі.

У відповідному сервісі фінустанови немає податкових зборів та додаткових витрат на придбання.

Громадяни можуть подавати заявки на купівлю чи продаж цінних паперів у Приват24 цілодобово, однак, відповідно до регламенту сервісу:

заявки, подані до 13:00, — мають виконуватися упродовж поточного робочого дня;

заявки, подані після 13:00, — будуть виконані наступного робочого дня;

заявки, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, — будуть оброблені наступного робочого дня.

У Приват24 доступні:

широкий перелік державних облігацій для купівлі в гривні, доларах та євро;

перегляд залишків придбаних ОВДП;

інформація про операції з цінними паперами;

можливість контролю портфелю в цінних паперах, зокрема, надходження купонних платежів та коштів за погашення облігацій.

"Також ПриватБанк надає можливість через Приват24 не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online", — додали у фінустанові.

Нагадаємо, в ПриватБанку встановили знижені тарифи на валютні перекази. Відповідна послуга обійдеться удвічі менше і становитиме 1%.

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