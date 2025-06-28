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Головна Фінанси Клієнтам ПриватБанку розширили послуги — що стало доступним

Клієнтам ПриватБанку розширили послуги — що стало доступним

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 07:01
ПриватБанк оновив сервіси — що треба знати про нову пропозицію
Банківська карта та комп'ютер. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що треба знати про купівлю ОВДП в режимі 24/7 Як інвестувати гроші в держоблігації у Приват24

Клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" стала доступною можливість здійснювати купівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті "Приват24" у цілодобовому режимі. У фінустанові назвали нюанси щодо операцій з придбання цінних паперів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПриватБанку.

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Що треба знати про купівлю ОВДП в режимі 24/7 

Як зазначається, у ПриватБанку тепер в цілодобовому режимі діє інвестиційний майданчик на однойменному порталі із застосунком. 

"Відтепер клієнти банку можуть цілодобово купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24", — йдеться у повідомленні.

За правилами, мінімальний розмір інвестиції може становити щонайменше 1 тис. грн. 

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як інвестувати гроші в держоблігації у Приват24

У банку пояснили, що для того, щоб почати інвестувати кошти в державні облігації, необхідно зробити кілька простих кроків. А саме:

  • зайти в розділ "Послуги";
  • перейти в "Цінні папери";
  • обрати ОВДП;
  • внести всі необхідні дані;
  • підписати за допомогою SmartID документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та купівлі.

У відповідному сервісі фінустанови немає податкових зборів та додаткових витрат на придбання.

Громадяни можуть подавати заявки на купівлю чи продаж цінних паперів у Приват24 цілодобово, однак, відповідно до регламенту сервісу:

  • заявки, подані до 13:00, — мають виконуватися упродовж поточного робочого дня;
  • заявки, подані після 13:00, — будуть виконані наступного робочого дня;
  • заявки, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, — будуть оброблені наступного робочого дня.

У Приват24 доступні:

  • широкий перелік державних облігацій для купівлі в гривні, доларах та євро;
  • перегляд залишків придбаних ОВДП;
  • інформація про операції з цінними паперами;
  • можливість контролю портфелю в цінних паперах, зокрема, надходження купонних платежів та коштів за погашення облігацій. 

"Також ПриватБанк надає можливість через Приват24 не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online", — додали у фінустанові.

Нагадаємо, в ПриватБанку встановили знижені тарифи на валютні перекази. Відповідна послуга обійдеться удвічі менше і становитиме 1%.

Також ми писали, що в ПриватБанку пропонують клієнтам послугу із захисту від шахрайства, яка дозволить захистити кревні. У банку розповіли, скільки коштує відповідний сервіс. 

ПриватБанк інвестиції гроші банки облігації
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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