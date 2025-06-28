ПриватБанк оновив сервіси — що треба знати про нову пропозицію

Клієнтам ПриватБанку розширили послуги — що стало доступним
Клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" стала доступною можливість здійснювати купівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті "Приват24" у цілодобовому режимі. У фінустанові назвали нюанси щодо операцій з придбання цінних паперів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПриватБанку.
Що треба знати про купівлю ОВДП в режимі 24/7
Як зазначається, у ПриватБанку тепер в цілодобовому режимі діє інвестиційний майданчик на однойменному порталі із застосунком.
"Відтепер клієнти банку можуть цілодобово купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24", — йдеться у повідомленні.
За правилами, мінімальний розмір інвестиції може становити щонайменше 1 тис. грн.
Як інвестувати гроші в держоблігації у Приват24
У банку пояснили, що для того, щоб почати інвестувати кошти в державні облігації, необхідно зробити кілька простих кроків. А саме:
- зайти в розділ "Послуги";
- перейти в "Цінні папери";
- обрати ОВДП;
- внести всі необхідні дані;
- підписати за допомогою SmartID документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та купівлі.
У відповідному сервісі фінустанови немає податкових зборів та додаткових витрат на придбання.
Громадяни можуть подавати заявки на купівлю чи продаж цінних паперів у Приват24 цілодобово, однак, відповідно до регламенту сервісу:
- заявки, подані до 13:00, — мають виконуватися упродовж поточного робочого дня;
- заявки, подані після 13:00, — будуть виконані наступного робочого дня;
- заявки, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, — будуть оброблені наступного робочого дня.
У Приват24 доступні:
- широкий перелік державних облігацій для купівлі в гривні, доларах та євро;
- перегляд залишків придбаних ОВДП;
- інформація про операції з цінними паперами;
- можливість контролю портфелю в цінних паперах, зокрема, надходження купонних платежів та коштів за погашення облігацій.
"Також ПриватБанк надає можливість через Приват24 не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online", — додали у фінустанові.
Нагадаємо, в ПриватБанку встановили знижені тарифи на валютні перекази. Відповідна послуга обійдеться удвічі менше і становитиме 1%.
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