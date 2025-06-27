ПриватБанк оновив тарифи — як змінилась комісія за перекази

Приват24 на смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

До кінця 2025 року в державній фінустанові "ПриватБанку" діятимуть знижені тарифи на міжнародні валютні перекази. Клієнти банку платитимуть за відповідну послугу удвічі менше.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Які будуть тарифи на перекази з валютних карток ПриватБанку

Як повідомили у пресслужбі, ПриватБанк подовжив до кінця року можливість здійснення міжнародних переказів у "Приват24" на закордонні картки дешевше.

Зараз відповідний тариф становить 1%, а здійснювати міжнародні перекази дозволено лише у двох валютах:

у доларах США;

у євровалюті.

До рішення банку про зниження вартості такої послуги тариф становив 2%.

"Для всіх клієнтів банку до 31 грудня 2025 року тарифи на міжнародні перекази з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн)", — повідомив член правління держбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Які правила здійснення переказів у ПриватБанку

Клієнти, які бажають здійснити валютний переказ на закордонну картку, можуть скористатися мобільним застосунком чи вебверсією "Приват24". Потім потрібно:

зайти в меню "Переказати кошти";

обрати з шаблону/заповнити дані закордонної картки;

вказати суму грошового переказу;

підтвердити фінансову операцію.

Також у банку нагадали, що громадяни можуть дистанційно відкрити цифрову валютну картку у застосунку "Приват24", та здійснювати купівлю валюти у мобільному банку.

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