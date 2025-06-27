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Головна Фінанси ПриватБанк знизив тарифи на деякі перекази — деталі

ПриватБанк знизив тарифи на деякі перекази — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 07:01
ПриватБанк оновив тарифи — як змінилась комісія за перекази
Приват24 на смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Які будуть тарифи на перекази з валютних карток ПриватБанку Які правила здійснення переказів у ПриватБанку

До кінця 2025 року в державній фінустанові "ПриватБанку" діятимуть знижені тарифи на міжнародні валютні перекази. Клієнти банку платитимуть за відповідну послугу удвічі менше.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Які будуть тарифи на перекази з валютних карток ПриватБанку

Як повідомили у пресслужбі, ПриватБанк подовжив до кінця року можливість здійснення міжнародних переказів у "Приват24" на закордонні картки дешевше.  

Зараз відповідний тариф становить 1%, а здійснювати міжнародні перекази дозволено лише у двох валютах:

  • у доларах США;
  • у євровалюті.

До рішення банку про зниження вартості такої послуги тариф становив 2%.

"Для всіх клієнтів банку до 31 грудня 2025 року тарифи на міжнародні перекази з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн)", — повідомив член правління держбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Які правила здійснення переказів у ПриватБанку

Клієнти, які бажають здійснити валютний переказ на закордонну картку, можуть скористатися мобільним застосунком чи вебверсією "Приват24". Потім потрібно:

  • зайти в меню "Переказати кошти";
  • обрати з шаблону/заповнити дані закордонної картки; 
  • вказати суму грошового переказу;
  • підтвердити фінансову операцію. 

Також у банку нагадали, що громадяни можуть дистанційно відкрити цифрову валютну картку у застосунку "Приват24", та здійснювати купівлю валюти у мобільному банку.

Нагадаємо, в ПриватБанку в деяких випадках можливі затримки в нарахуванні перших оформлених пенсій на картки. Там пояснили, як прискорити надходження виплат самостійно. 

Також ми писали, як не втратити доступ до застосунку "Приват24" у зв'язку з переходом на новий телефонний номер. У банку дали рекомендації, як правильно прив'язати новий номер.  

тарифи ПриватБанк банки грошові перекази гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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