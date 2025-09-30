Жилищные субсидии — какие доходы учтут при назначении выплат на зиму

Телефон с расчетами, деньги и платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине большинству граждан переназначили жилищную субсидию на отопительный сезон 2025-2026. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, при каких условиях назначают помощь и какие доходы учитывают, в частности, в случае личного обращения, поскольку автоматическое предоставление выплат на оплату коммунальных услуг коснулось не всех.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений ПФУ.

Правила учета доходов при назначении субсидий на зиму

По информации Пенсионного фонда, при исчислении жилищной субсидии учитывают среднемесячный общий доход домохозяйств. Согласно постановлению правительства №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи", совокупный доход может включать:

заработную плату;

денежное обеспечение военных;

пенсионную выплату;

стипендию, кроме социальной для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа;

социальную помощь;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, поступившие из-за границы;

дивиденды, полученные от ценных бумаг;

другие доходы, в частности средства от аренды земли, продажи имущества.

Что касается физлиц-предпринимателей, то особенности учета доходов прописаны в п. 9 постановления № 632. Согласно ему, предпринимателям на упрощенной системе налогообложения в общую сумму дохода за каждый месяц учитывают доход, исчисленный в следующих размерах минимальной зарплаты по состоянию на конец периода, за который он учитывается:

для плательщиков единого налога первой группы — один размер минимальной заработной платы;

для плательщиков единого налога второй группы — два размера минимальной зарплаты;

для плательщиков единого налога третьей группы — три размера минимальной зарплаты.

Для физлиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, плательщиков единого налога I-III групп, не учитывают доход, полученный самозанятым лицом и доход от предпринимательской деятельности, сведения о которых представлены Государственной налоговой службой на запрос органа ПФУ.

"Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы", — пояснили в ПФУ.

Переназначение субсидий на зимний период в Украине

По данным фонда, осенью жилищные субсидии переназначили в автоматическом режиме для домохозяйств, которые ранее получали субсидии и тех, кому летом назначили "нулевую" субсидию. Однако лично обратиться в ПФУ за оформлением такой помощи на холодный сезон нужно в следующих случаях:

если жилищная субсидия назначается впервые;

если в назначении субсидии на летний сезон отказали из-за долгов или отсутствия доходов;

если ставились изменения в составе домохозяйства или в случае изменения социального положения.

Как правило, помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона.

В случае, если украинцы подадут заявление в течение двух месяцев со старта отопительного сезона, то ее назначат с его начала, однако не ранее даты, когда возникло право на ее получение.

Ранее мы писали, на каких условиях переселенцам предоставляют жилищные субсидии. Такую помощь можно получить по месту фактического проживания лица, без наличия договора о найме жилья.

Также мы рассказывали, что граждане могут получить льготы на покупку твердого топлива. В ПФУ уточнили, при каких условиях назначают помощь многодетным семьям.