Житлові субсидії — які доходи врахують під час призначення виплат на зиму

В Україні більшості громадян перепризначили житлову субсидію на опалювальний сезон 2025-2026. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, за яких умов призначають допомогу та які доходи враховують, зокрема, у разі особистого звернення, оскільки автоматичне надання виплат на оплату комунальних послуг торкнулося не всіх.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь ПФУ.

Правила врахування доходів під час призначення субсидій на зиму

За інформацією Пенсійного фонду, під час обчислення житлової субсидії враховують середньомісячний загальний дохід домогосподарств. Згідно з постановою уряду №632 "Деякі питання виплати державної соцдопомоги", сукупний дохід може включати:

заробітну плату;

грошове забезпечення військових;

пенсійну виплату;

стипендію, окрім соціальної для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

соціальну допомогу;

допомогу з безробіття, інші страхові виплати;

грошові перекази, що надійшли з-за кордону;

дивіденди, отримані від цінних паперів;

інші доходи, зокрема кошти від оренди землі, продажу майна.

Щодо фізосіб-підприємців, то особливості врахування доходів прописані у п. 9 постанови № 632. Згідно з нею, підприємцям на спрощеній системі оподаткування до загальної суми доходу за кожен місяць враховують дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної зарплати станом на кінець періоду, за який він враховується:

для платників єдиного податку першої групи — один розмір мінімальної заробітної плати;

для платників єдиного податку другої групи — два розміри мінімальної зарплати;

для платників єдиного податку третьої групи — три розміри мінімальної зарплати.

Для фізосіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, платників єдиного податку І-ІІІ груп, не враховують дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від підприємницької діяльності, відомості про які подано Державної податкової служби на запит органу ПФУ.

"Система оподаткування та групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються станом на останній місяць періоду, за який враховуються доходи", — пояснили в ПФУ.

Перепризначення субсидій на зимовий період в Україні

За даними фонду, восени житлові субсидії перепризначили в автоматичному режимі для домогосподарств, які раніше отримували субсидії та тих, кому влітку призначили "нульову" субсидію. Однак особисто звернутися до ПФУ за оформленням такої допомоги на холодний сезон потрібно у таких випадках:

у разі призначення житлової субсидії вперше;

якщо у призначенні субсидії на літній сезон відмовили через борги чи відсутність доходів;

якщо ставилися зміни у складі домогосподарства чи в разі зміни соціального стану.

Як правило, допомогу на оплату житлово-комунальних послуг призначають з місяця звернення до кінця опалювального сезону.

У разі, якщо українці подадуть заяву упродовж двох місяців зі старту опалювального сезону, то її призначать з його початку, однак не раніше дати, коли виникло право на її отримання.

Раніше ми писали, на яких умовах переселенцям надають житлові субсидії. Таку допомогу можна отримати за місцем фактичного проживання особи, без наявності договору про винайм житла.

Також ми розповідали, що громадяни можуть отримати пільги на купівлю твердого палива. У ПФУ уточнили, за яких умов призначають допомогу багатодітним сім'ям.