ВПЛ и оформление субсидий — как получить помощь на отопительный период

Жилищные субсидии для ВПЛ — что с оформлением в 2025 году
С приближением отопительного сезона украинцев все больше интересует вопрос, как получить жилищные субсидии и платить меньше за коммунальные услуги. На эту помощь от государства претендуют также и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать переселенцы для того, чтобы получить жилищную субсидию.
На каких условиях ВПЛ предоставляют жилищные субсидии
Субсидию ВПЛ предоставляют по месту фактического проживания, говорится на сайте Чертковской районной госадминистрации.
Наличие договора о найме жилья не обязательно, а о составе домохозяйства заявитель может указать в поданной декларации.
Субсидии ВПЛ оформляют лично. Этим вопросом занимаются:
- уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
- в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- в сервисных центрах ПФУ.
Также оформление жилищных субсидий доступно на таких сервисах, как:
- на портале Дія;
- на веб-портале электронных услуг ПФУ;
- в мобильном приложении ПФУ.
Какие документы нужны для получения субсидии
Речь идет о следующих документах:
- заявление о назначении субсидии (по установленной форме);
- декларация о доходах и расходах (по установленной форме);
- данные о жителях домохозяйства.
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП).
Также нужно предоставить справку, удостоверяющую устав ВПЛ.
Ранее стало известно, что Кабмин согласовал дополнительную выплату для ВПЛ. Речь идет о так называемой "седьмой" выплате. Узнавайте также об изменениях, которые подготовили ВПО без собственного жилья.
Читайте Новини.LIVE!