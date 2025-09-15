Льготы осенью 2025 года — кто получит 50% скидку на покупку дров и угля

Женщина, держащая деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года государство продолжает предоставлять гражданам льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, при каких условиях назначают соответствующую помощь многодетным семьям, проживающим в доме без централизованного отопления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Право на льготы на покупку дров в сентябре

По информации фонда, многодетные семьи имеют право на льготы на оплату коммунальных услуг в соответствии со ст. 13 закона "Об охране детства", но при определенных условиях.

Согласно правилам, семьям, которые имеют от трех несовершеннолетних детей, предоставляется скидка в 50% на оплату твердого и жидкого печного бытового топлива. Речь идет о тех домохозяйствах, где нет централизованного отопления, нет возможности отопления природным газом или электрической энергией.

Соответствующую льготу могут назначить, учитывая финансовое состояние семьи. На такую помощь могут претендовать те домохозяйства, у которых размер среднемесячного совокупного дохода за предыдущие полгода на одного члена семьи не превышает уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2025 году речь идет о сумме в 4,24 тыс. грн.

Также право на разные размеры льгот осенью имеют:

ветераны войны, члены семей погибших защитников Украины;

лица с инвалидностью;

граждане, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;

пенсионеры определенных категорий (сельские медики, педагоги).

Сроки назначения льготы и куда обращаться

Как отметили в ПФУ, льготу на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляют на 12 месяцев с месяца определения такого права, однако не более чем до последнего дня соответствующего года.

После этого с нового года органы Пенсионного фонда определят право на предоставление льготы в автоматическом режиме в зависимости от доходов домохозяйства.

В фонде объяснили, что если доход семьи превышает доход, дающий право на льготу, граждане могут обратиться за назначением жилищной субсидии.

Право как на льготу, так и на субсидию, а также размеры помощи для семей определяются индивидуально.

Подать заявление с документами можно такими способами:

лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или к местным властям;

онлайн через сайт е-услуг ПФУ;

по почте — на адрес Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что в Министерстве соцполитики объяснили, почему могут возникать проблемы с назначением жилищных субсидий. Речь идет о помощи для оплаты коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что ранее в стране пересчитали жилищные субсидии, что повлияет на размер выплат. Часть получателей помощи на оплату коммунуслуг получит большую или меньшую сумму в сентябре.