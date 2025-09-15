Льготы осенью 2025 года — кто получит 50% скидку на покупку дров и угля

Льготы на покупку дров — кто из украинцев имеет право в сентябре
В сентябре 2025 года государство продолжает предоставлять гражданам льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, при каких условиях назначают соответствующую помощь многодетным семьям, проживающим в доме без централизованного отопления.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.
Право на льготы на покупку дров в сентябре
По информации фонда, многодетные семьи имеют право на льготы на оплату коммунальных услуг в соответствии со ст. 13 закона "Об охране детства", но при определенных условиях.
Согласно правилам, семьям, которые имеют от трех несовершеннолетних детей, предоставляется скидка в 50% на оплату твердого и жидкого печного бытового топлива. Речь идет о тех домохозяйствах, где нет централизованного отопления, нет возможности отопления природным газом или электрической энергией.
Соответствующую льготу могут назначить, учитывая финансовое состояние семьи. На такую помощь могут претендовать те домохозяйства, у которых размер среднемесячного совокупного дохода за предыдущие полгода на одного члена семьи не превышает уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2025 году речь идет о сумме в 4,24 тыс. грн.
Также право на разные размеры льгот осенью имеют:
- ветераны войны, члены семей погибших защитников Украины;
- лица с инвалидностью;
- граждане, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
- пенсионеры определенных категорий (сельские медики, педагоги).
Сроки назначения льготы и куда обращаться
Как отметили в ПФУ, льготу на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляют на 12 месяцев с месяца определения такого права, однако не более чем до последнего дня соответствующего года.
После этого с нового года органы Пенсионного фонда определят право на предоставление льготы в автоматическом режиме в зависимости от доходов домохозяйства.
В фонде объяснили, что если доход семьи превышает доход, дающий право на льготу, граждане могут обратиться за назначением жилищной субсидии.
Право как на льготу, так и на субсидию, а также размеры помощи для семей определяются индивидуально.
Подать заявление с документами можно такими способами:
- лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или к местным властям;
- онлайн через сайт е-услуг ПФУ;
- по почте — на адрес Пенсионного фонда.
