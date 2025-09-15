Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы на покупку дров — кто из украинцев имеет право в сентябре

Льготы на покупку дров — кто из украинцев имеет право в сентябре

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 08:50
Льготы осенью 2025 года — кто получит 50% скидку на покупку дров и угля
Женщина, держащая деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года государство продолжает предоставлять гражданам льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, при каких условиях назначают соответствующую помощь многодетным семьям, проживающим в доме без централизованного отопления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Право на льготы на покупку дров в сентябре

По информации фонда, многодетные семьи имеют право на льготы на оплату коммунальных услуг в соответствии со ст. 13 закона "Об охране детства", но при определенных условиях.

Согласно правилам, семьям, которые имеют от трех несовершеннолетних детей, предоставляется скидка в 50% на оплату твердого и жидкого печного бытового топлива. Речь идет о тех домохозяйствах, где нет централизованного отопления, нет возможности отопления природным газом или электрической энергией.

Соответствующую льготу могут назначить, учитывая финансовое состояние семьи. На такую помощь могут претендовать те домохозяйства, у которых размер среднемесячного совокупного дохода за предыдущие полгода на одного члена семьи не превышает уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2025 году речь идет о сумме в 4,24 тыс. грн.

Также право на разные размеры льгот осенью имеют:

  • ветераны войны, члены семей погибших защитников Украины;
  • лица с инвалидностью;
  • граждане, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
  • пенсионеры определенных категорий (сельские медики, педагоги).

Сроки назначения льготы и куда обращаться

Как отметили в ПФУ, льготу на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляют на 12 месяцев с месяца определения такого права, однако не более чем до последнего дня соответствующего года.

После этого с нового года органы Пенсионного фонда определят право на предоставление льготы в автоматическом режиме в зависимости от доходов домохозяйства.

В фонде объяснили, что если доход семьи превышает доход, дающий право на льготу, граждане могут обратиться за назначением жилищной субсидии.

Право как на льготу, так и на субсидию, а также размеры помощи для семей определяются индивидуально.

Подать заявление с документами можно такими способами:

  • лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или к местным властям;
  • онлайн через сайт е-услуг ПФУ;
  • по почте — на адрес Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что в Министерстве соцполитики объяснили, почему могут возникать проблемы с назначением жилищных субсидий. Речь идет о помощи для оплаты коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что ранее в стране пересчитали жилищные субсидии, что повлияет на размер выплат. Часть получателей помощи на оплату коммунуслуг получит большую или меньшую сумму в сентябре.

коммунальные услуги ПФУ деньги льготы дрова
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации