Приватизация ржи в 2025 году — о каких нюансах стоит знать украинцам

Человек на велосипеде напротив частного дома. Фото: УНИАН

Если вы недавно построили дом тогда, как правило, вам необходимо официально оформить право собственности и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Однако существуют определенные нюансы, о которых должны знать все украинцы.

Об этом рассказал в своем Youtube-канале адвокат Роман Симутин.

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Приватизация собственного дома — что нужно знать

Дом, который вы самостоятельно построили, не нужно приватизировать, поскольку недвижимость вводится в эксплуатацию Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства. Зато приватизировать нужно недвижимость, которую люди получали в свое время решением Совета народных депутатов СССР.

Если вы не ввели дом в эксплуатацию, то есть фактически не оформили право собственности — это плохо, но не смертельно. В таком случае вам просто не удастся:

продать дом;

подарить;

передать по наследству.

"Даже после смерти наследники через суд могут доказать право собственности на дом за вашим родственником, но если дом не приватизирован — вы его потеряете навсегда, вместе с земельным участком. Это же касается и не приватизированных квартир", — пояснил адвокат.

Приватизация земли и военное положение — нюансы

Граждан Украины не лишили права приватизировать землю в условиях войны, хотя власти и выдвигают некоторые требования к людям, которые хотят получить в свое распоряжение земельный участок. Например, оформить право собственности можно:

Если на участке расположен жилой дом (но не самовольная застройка).

Если землю предоставили в пользование до 1 января 2002 года (например, по решению сельсовета или колхоза).

Напомним, что украинцы в 2025 году должны уплатить налог на землю. Однако некоторым гражданам можно этого не делать.

Также напомним, что с момента открытия рынка стоимость сельскохозяйственных земель выросла в среднем на 7 тыс. грн за гектар. И несмотря на войну, в ближайшие годы цены могут повыситься еще больше.