Приватизація жита у 2025 році — про які нюанси варто знати українцям

Людина на велосипеді навпроти приватного будинку. Фото: УНІАН

Якщо ви нещодавно збудували будинок тоді, як правило, вам необхідно офіційно оформити право власності та внести відомості до Єдиного державного реєстру нерухомості. Однак існують певні нюанси, про які мають знати усі українці.

Про це розповів у своєму Youtube-каналі адвокат Роман Сімутін.

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Будинок, який ви самостійно збудували, не потребує приватизації, оскільки нерухомість вводиться в експлуатацію Державною інспекцією архітектури та містобудування. Натомість приватизовувати потрібно нерухомість, яку люди отримували свого часу рішенням Ради народних депутатів СРСР.

Якщо ви не ввели будинок в експлуатацію, тобто фактично не оформили право власності — це погано, але не смертельно. У такому випадку вам просто не вдасться:

продати будинок;

подарувати;

передати у спадок.

"Навіть після смерті спадкоємці через суд можуть довести право власності на будинок за вашим родичем, але якщо будинок не приватизований — ви його втратите назавжди, разом із земельною ділянкою. Це ж стосується і не приватизованих квартир", — пояснив адвокат.

Приватизація землі та воєнний стан — нюанси

Громадян України не позбавили права приватизовувати землю в умовах війни, хоча влада й висуває деякі вимоги до людей, які хочуть отримати у своє розпорядження земельну ділянку. Наприклад, оформити право власності можна:

Якщо на ділянці розташований житловий будинок (але не самовільна забудова).

Якщо землю надали у користування до 1 січня 2002 року (наприклад, за рішенням сільради чи колгоспу).

Нагадаємо, що українці у 2025 році повинні сплатити податок на землю. Однак деяким громадянам можна цього не робити.

Також нагадаємо, що з моменту відкриття ринку вартість сільськогосподарських земель зросла в середньому на 7 тис. грн за гектар. І попри війну, у найближчі роки ціни можуть підвищитися ще більше.