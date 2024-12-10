Податок землю — хто з українців може не платити у 2025 році

Робота на городі. Фото: Freepik

Сплачувати податок на землю в Україні — обов’язок більшості громадян, які володіють земельними ділянками. Однак деяких українців держава звільняє від сплати такого податку.

Перелік громадян, яким не потрібно платити гроші за користування землею, визначений у пункті 281.1 статті 281 Податкового кодексу України.

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Особи з інвалідністю I та II групи;

громадяни, на вихованні яких перебувають троє і більше дітей у віці до 18 років;

пенсіонери за віком;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи, яких держава офіційно вважає постраждалими в результаті Чорнобильської катастрофи;

на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі при передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Звільнення від сплати податку торкається різних видів на земельних ділянок, залежно від їх призначення, у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Що ще варто знати

Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Тож з 1 грудня 2024 року відбулися серйозні податкові зміни.

Нагадаємо, що, отримавши спадок, українцям доведеться сплатити податок. Його розмір становить 5% або 18%.

Також ми писали, що у світі є чотири країни з найменшим податковим навантаженням. Усі вони розташовані не у Європі.