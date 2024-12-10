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Податок на землю — кому не потрібно платити у 2025 році

10 грудня 2024 17:55
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Податок землю — хто з українців може не платити у 2025 році
Робота на городі. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Сплачувати податок на землю в Україні — обов’язок більшості громадян, які володіють земельними ділянками. Однак деяких українців держава звільняє від сплати такого податку. 

Перелік громадян, яким не потрібно платити гроші за користування землею, визначений у пункті 281.1 статті 281 Податкового кодексу України.

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Хто з українців не сплачуватиме податок на землю у 2025 році 

  • Особи з інвалідністю I та II групи;
  • громадяни, на вихованні яких перебувають троє і більше дітей у віці до 18 років;
  • пенсіонери за віком;
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • особи, яких держава офіційно вважає постраждалими в результаті Чорнобильської катастрофи;
  • на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі при передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Звільнення від сплати податку торкається різних видів на земельних ділянок, залежно від їх призначення,  у межах граничних норм: 

  • для ведення особистого селянського господарства — не більш як 2 гектари; 
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара; 
  • для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара; 
  • для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара; 
  • для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Що ще варто знати

Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Тож з 1 грудня 2024 року відбулися серйозні податкові зміни. 

Нагадаємо, що, отримавши спадок, українцям доведеться сплатити податок. Його розмір становить 5% або 18%. 

Також ми писали, що у світі є чотири країни з найменшим податковим навантаженням. Усі вони розташовані не у Європі. 

земля податки Податкова служба гроші бюджет

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