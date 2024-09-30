Ціни на землю в Україні — експерти прогнозують подорожчання

Трактор у полі. Фото: brovary.net

В Україні сільськогосподарська земля з часу відкриття ринку подорожчала у середньому на 7 тис. грн за один гектар. У наступні кілька років земельні ділянки можуть ще більше зрости у ціні.

Про це розповів голова Міністерства аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, пише Forbes Ukrainе.

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Земля на ринку, попри війну, продовжує дорожчати. Якщо у 2021 році коштувала 39 тис. грн/га, то в 2024 році — 46 тис. грн/га.

Коваль зауважив, що український ринок землі поволі набуває комерційної привабливості.

"У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки — 178,34 тис. га. У 2024 році відчужено 193 560 ділянок, або майже 400 тис. га. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася", — повідомив він.

За словами міністра, така тенденція продовжиться у наступні роки.

"Ціна в гривнях буде поступово збільшуватись. У наступні кілька років може зрости приблизно на 20%", — прогнозує він.

Старт аукціонів "Земельного банку" з 1 жовтня

Голова Мінагро нагадав, що перші аукціони з оренди державних земель відкриються 1 жовтня на "Prozorro.Продажі". За програмою "Земельний банк" можна буде орендувати земельні ділянки різної площі, яка починатиметься з 2 га. Найбільша — 3,97 тис. га — у Кіровоградській області.

Проєкт створить рівні умови для всіх учасників ринку, де кожен матиме можливість взяти участь в онлайн-аукціоні. Його метою є забезпечення нових можливостей для розвитку сільського господарства.

За даними ФДМУ, стартова ціна оренди — від 9 тис. грн до 1,14 млн грн. Перемогу отримає найвища пропозиція, яка буде визначена під час прозорих торгів. На аукціонах будуть представлені земельні ділянки від невеликих господарств у 2 га до великих — у 262 га.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні знизилась вартість землі сільгосппризначення, хоча й незначно. У вересні 2024 року середня ціна гектара становила 46,75 тис. грн, порівняно з 47,74 тис. грн у серпні. Тобто, земля подешевшала майже на 1 тис. грн.

Також ми писали, що пенсіонери, яким виплачують пенсію за віком, мають право не сплачувати земельний податок за умови дотримання певних обмежень щодо розміру ділянки. Зокрема, за умови особистого ведення сільського господарства — до двох гектарів землі.