ПриватБанк просит клиентов обновить анкетные данные — объяснение

Приложение Приват24. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Клиентам государственного финучреждения "ПриватБанк" поступают запросы на предоставление согласия на использование цифровой собственноручной подписи (ЦСП), кроме того, банк просит обновить анкетные данные. Известно, с чем связана соответствующая просьба.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять обращения к финучреждениям.

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Запрос на обновление анкетных данных в ПриватБанке

Так, клиент рассказал, что получил от банка в приложении сообщение, где просилось дать согласие на использование цифровой собственноручной подписи с последней анкеты надлежащей проверки клиента как образца подписи. Мотивировали необходимостью выполнения требований постановления Национального банка Украины (НБУ) № 172 от 20 декабря 2023 года.

Отмечалось, что речь идет также о дополнительной защите от мошенников. После этого банк сможет сравнивать следующие подписанные документы, чтобы удостовериться, что подпись точно принадлежит клиенту.

"Нажмите "Согласен", если согласны, или актуализируйте Анкету надлежащей проверки в отделении банка", — процитировал мужчина сообщение финучреждения в обращении.

Клиент отметил, что предоставив согласие, ничего страшного не произошло, счета не заблокировали, а впоследствии прислали просьбу заполнить анкету, где говорилось о банковской тайне.

О поступлении аналогичных просьб от банка сообщают и другие пользователи банковских услуг.

Пояснение ПриватБанка

Ранее в ПриватБанке объясняли, зачем просят граждан, которые являются клиентами банка, подписать анкету и обновить данные. Там отметили, что такая просьба вызвана тем, что это — неотъемлемая часть актуализации информации о клиентах. Банк, согласно закону, обязан регулярно обновлять ведомости.

Что касается пункта разрешения на раскрытие информации о клиентах, то такое разрешение просят, независимо от налогового резидентства, с целью беспрепятственного функционирования финучреждения с банками с местом регистрации в США, где у ПриватБанка есть корреспондентские счета.

"Разрешение на раскрытие информации о клиенте может быть применено только в случае получения официального запроса от таких банков в рамках требований Закона США о борьбе с отмыванием денег", — заявили в ПриватБанке.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке объяснили, кому нужно перевыпустить старые карты. В целом во время военного положения такие карты будут действовать 30 месяцев.

Также сообщалось, что клиентка случайно зашла на ненастоящий сайт OLX и потеряла за одно мгновение 70 тыс. грн. Оператор не успел уберечь от мошеннического списания средств.