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Клієнтка ПриватБанку втратила 150 тис. грн — деталі

17 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк допустив списання шахраями 150 тис. грн — деталі
Картка ПриватБанку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "ПриватБанку" розповіли, як за допомогою працівників банку можна втратити гроші. У фінустанові заперечують причетність до шахрайських списань коштів.  

Про таку ситуацію йдеться на порталі "Мінфін".

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Донька клієнтки розповіла, що її матір похилого віку помітила зникнення коштів з картки, на якій було встановлено кредитний ліміт. Гроші списали три особи. Це сталося після того, як банкомат не повернув картку. Жінка у зв'язку з цим звернулась до відділення банку неподалік для перевипуску картки.

Менеджер банку попередила, що надійде телефонний дзвінок від представника банку, де необхідно буде пройти оцінювання обслуговування. Через деякий час відбулося кілька дзвінків, в одному з них цікавились сумою потрачених коштів з кредитки.

"Був жіночий голос. Та підтвердила, що дійсно немає більше кредитів в інших банках. Після цього поцікавилась, яка сума була потрачена з кредитки, назвавши номер нової карти, на що мама назвала невірну суму. Представник виправила та сказала коректно суму, яка була відсутня на картці до копійки. Після цього, знов передзвонила менеджер, яка дзвонила перший раз з того ж номеру, та сказала, що для підтвердження відсоткового зняття та кешбеку, треба зайти в Приват24, та підтвердити ці дії. Наголошую, що не перейти за посиланням, не натиснути в телефоні чи банкоматі, а саме підтвердити в Приват24. Після чого почались зняття коштів в розмірі приблизно 150 тис. грн + комісія", — йдеться у повідомленні.

Жінка стверджує, що перерахунок коштів відбувався третіми особами в Піреус Банку, де видно номер рахунку IBAN та ідентифікаційний код отримувача, також був відомий номер картки в цьому банку, куди хотіли переказати кошти. Повідомлення про зняття коштів надійшли на третій день, коли й було виявлено ці дії.

"Звернувшись на гарячу лінію ПриватБанку 3700 та сповістивши їх про несанкціоноване зняття, співробітник навіть не заблокував ні рахунок, ні картку, з якої відбувалось списання. Хочу наголосити, що в поліцію було написано заяву, та поліція признала шахрайські дії саме з ПриватБанком та базою даних. Всі смс-повідомлення, всі дзвінки були з ліній ПриватБанку. Заяву в ПриватБанк намагаємося подати, але за місцем, де це сталося, вони не змогли зареєструвати, бо банк виявився в момент відключення світла без генератора та допоміжних акумуляторів...  Тому обурена діями ПриватБанку фразою "такого бути не може" та тим, що не сприяють розслідуванню всередині банку стосовно цих дій...", — наголосила донька клієнтки.

Як убезпечити себе від втрати коштів

На порталі представник ПриватБанку пообіцяв дізнатися деталі ситуації та розібратись в обставинах у приватному листуванні.

"Нам дуже прикро, що сталась така ситуація. Дозвольте, будь ласка, нам детальніше все перевірити та розібратись в обставинах. Для уточнення звернулись до вас у приватні повідомлення", — йдеться у повідомленні.

За правилами, працівники банку не мають права запитувати:

  • пароль;
  • пін-код від картки;
  • CVV (три останні цифри на зворотній стороні картки).

У ситуаціях, коли телефонують нібито представники банку і просять назвати перелічені дані, це може прямо вказувати, що це — шахраї.

У разі списання коштів — обов'язковим кроком у поверненні грошей є сповіщення правоохоронців. Це дозволить викрити шахраїв та збільшить шанси повернути викрадені кошти через суд.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку іноді мають труднощі з оплатою кредитів. Проблеми можуть настигнути під час внесення коштів через термінали самообслуговування.

Також ми писали, що у ПриватБанку блокують деякі платежі на ризикових сайтах. Окрім того, розповіли, як самостійно зняти відповідне блокування та відправити кошти.

ПриватБанк банки шахрайство банківські карти банківські рахунки

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