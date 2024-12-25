ПриватБанк розповів, що робити у разі завершення терміну дії карток

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" розповіли, у яких випадках можна користуватися старими картками, а коли вкрай необхідний перевипуск. З таким питанням звертаються клієнти фінустанови.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін", де можна поспілкуватися з представниками банків.

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Завершення терміну дії карток ПриватБанку

Так, в одному з повідомлень клієнтка банку, яка нині перебуває за кордоном, уточнила, чи є необхідність перевипуску картки для подальшого користування у разі завершення терміну дії. Також повідомила про стурбованість тим, що спеціально прибути для цього в Україну немає змоги, тоді як необхідно сплачувати за житлово-комунальні послуги.

"30 листопада 2024 року минув термін дії картки. Я можу продовжити термін чинної картки? Не можу отримати нову, бо перебуваю в Ізраїлі. Напишіть, що для цього потрібне? Мені потрібно сплачувати за комунальні послуги", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Коли необхідний перевипуск карток ПриватБанку

Як пояснили у фінустанові, під час воєнного стану термін використання всіх карток ПриватБанку продовжено на 30 місяців. Тобто, нема потреби перевипускати картку у разі завершення терміну дії, який вказаний на картці. Для старих карток доступні такі операції в Україні:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівкових коштів у банкоматах;

операції у застосунку "Приват24";

поповнення рахунку (у будь-який зручний спосіб).

Водночас, для громадян, які перебувають за кордоном, потрібно перевипустити картку для можливості здійснення всіх фінансових операцій.

"Якщо за карткою плануєте і інші операції, наприклад, оплату в інтернеті, магазинах за кордоном, тощо — радимо перевипустити картку", — уточнили у банку.

Представник фінустанови розповів, що це можна зробити у застосунку "Приват24". Там необхідно здійснити перевипуск картки на віртуальну. Така картка дозволить здійснювати всі необхідні операції, адже є аналогом пластикової.

Також можна зробити замовлення картки з доставкою за кордон. Така доставка буде безкоштовною для клієнтів. Зокрема, Ізраїль є в списку країн, куди банк доставляє картки.

Раніше ми писали, що ПриватБанк на зимові свята планує знизити деякі тарифи. Міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу будуть коштувати удвічі дешевше.

Також повідомлялося, що підвищення військового збору торкнулося депозитів військовослужбовців. У грудні в ПриватБанку утримують з вкладів не 1,5%, а одразу 5%.