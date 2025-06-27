ПриватБанк обновил тарифы — как изменилась комиссия за переводы

ПриватБанк снизил тарифы на некоторые переводы — детали
До конца 2025 года в государственном финучреждении "ПриватБанка" будут действовать сниженные тарифы на международные валютные переводы. Клиенты банка будут платить за соответствующую услугу вдвое меньше.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Какие будут тарифы на переводы с валютных карт ПриватБанка
Как сообщили в пресс-службе, ПриватБанк продлил до конца года возможность осуществления международных переводов в "Приват24" на зарубежные карты дешевле.
Сейчас соответствующий тариф составляет 1%, а осуществлять международные переводы разрешено только в двух валютах:
- в долларах США;
- в евровалюте.
До решения банка о снижении стоимости такой услуги тариф составлял 2%.
"Для всех клиентов банка до 31 декабря 2025 года тарифы на международные переводы с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн)", — сообщил член правления госбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.
Какие правила осуществления переводов в ПриватБанке
Клиенты, желающие осуществить валютный перевод на зарубежную карту, могут воспользоваться мобильным приложением или веб-версией "Приват24". Затем нужно:
- зайти в меню "Перевести средства";
- выбрать из шаблона/заполнить данные зарубежной карты;
- указать сумму денежного перевода;
- подтвердить финансовую операцию.
Также в банке напомнили, что граждане могут дистанционно открыть цифровую валютную карту в приложении "Приват24", и осуществлять покупку валюты в мобильном банке.
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