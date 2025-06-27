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ПриватБанк снизил тарифы на некоторые переводы — детали

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Дата публикации 27 июня 2025 07:01
ПриватБанк обновил тарифы — как изменилась комиссия за переводы
Приват24 на смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ключові моменти Какие будут тарифы на переводы с валютных карт ПриватБанка Какие правила осуществления переводов в ПриватБанке

До конца 2025 года в государственном финучреждении "ПриватБанка" будут действовать сниженные тарифы на международные валютные переводы. Клиенты банка будут платить за соответствующую услугу вдвое меньше.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Какие будут тарифы на переводы с валютных карт ПриватБанка

Как сообщили в пресс-службе, ПриватБанк продлил до конца года возможность осуществления международных переводов в "Приват24" на зарубежные карты дешевле.

Сейчас соответствующий тариф составляет 1%, а осуществлять международные переводы разрешено только в двух валютах:

  • в долларах США;
  • в евровалюте.

До решения банка о снижении стоимости такой услуги тариф составлял 2%.

"Для всех клиентов банка до 31 декабря 2025 года тарифы на международные переводы с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн)", — сообщил член правления госбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Какие правила осуществления переводов в ПриватБанке

Клиенты, желающие осуществить валютный перевод на зарубежную карту, могут воспользоваться мобильным приложением или веб-версией "Приват24". Затем нужно:

  • зайти в меню "Перевести средства";
  • выбрать из шаблона/заполнить данные зарубежной карты;
  • указать сумму денежного перевода;
  • подтвердить финансовую операцию.

Также в банке напомнили, что граждане могут дистанционно открыть цифровую валютную карту в приложении "Приват24", и осуществлять покупку валюты в мобильном банке.

Напомним, в ПриватБанке в некоторых случаях возможны задержки в начислении первых оформленных пенсий на карты. Там объяснили, как ускорить поступление выплат самостоятельно.

Также мы писали, как не потерять доступ к приложению "Приват24" в связи с переходом на новый телефонный номер. В банке дали рекомендации, как правильно привязать новый номер.

тарифы ПриватБанк банки денежные переводы деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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