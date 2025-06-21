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Головна Фінанси Пенсії в ПриватБанку — чому можливі затримки в нарахуванні

Пенсії в ПриватБанку — чому можливі затримки в нарахуванні

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 07:01
ПриватБанк попередив, коли загрожують проблеми з нарахуванням пенсій та як уникнути
Карта ПриватБанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Правила оформлення пенсійних карток у ПриватБанку Як самому передати реквізити для нарахування пенсії

Громадяни, які виявлять бажання отримувати пенсії через державний "ПриватБанк", мають знати певні правила для вчасного нарахування перших виплат на банківські картки. Там уточнили, що в деяких випадках можливі затримки, однак надходження виплат можна прискорити самостійно.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

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Правила оформлення пенсійних карток у ПриватБанку

За даними фінустанови, у ПриватБанку оформлення пенсійних карток можливе за одне відвідування банку. 

Фахівці надають допомогу у підготовці заявки з документами для передачі до Пенсійного фонду України (ПФУ) з проханням нарахування виплат на банківські картки. Також є можливість переходу з інших банків у ПриватБанк.

Проте іноді клієнти, які оформили банківські картки, можуть зіткнутися з проблемою невчасного нарахування перших пенсійних виплат.

Таке можливо виключно через те, що Пенсійний фонд міг не отримати необхідні документи для зарахування коштів. Проте пенсіонери можуть прискорити відповідний процес. Можна після оформлення пенсійної картки у банку самостійно передати реквізити ПФУ.

Як самому передати реквізити для нарахування пенсії

Громадяни можуть отримати відповідну довідку з реквізитами банківського рахунку для нарахування пенсійних виплат на порталі чи в мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно зробити такі кроки:

  • у "Приват24" зайти меню "Сервіси";
  • обрати пункт "Послуги";
  • перейти в розділ "Довідки";
  • обрати "Стандартні довідки";
  • натиснути на позначку "Реквізити";
  • обрати банківську картку;
  • натиснути "Сформувати довідку".

Подати заяву про банківські реквізити можна особисто у найближчий сервісний центр Пенсійного фонду.

Також є можливість це зробити онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно:

  • зайти у розділ "Пенсіонерам";
  • натиснути пункт "Заява на внесення змін до електронної пенсійної справи".

Нагадаємо, ПриватБанк введе плату за одну зі своїх послуг з 2026 року. Кошти почнуть стягувати на сервіс з міжнародної доставки карток для перевипуску.

Також повідомлялося, як не втратити доступ до мобільного застосунку через перехід на новий номер телефону. У ПриватБанку дали поради, як переприв'язати новий номер. 

ПриватБанк пенсії банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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