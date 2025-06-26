ПриватБанк тимчасово змінив правила грошових переказів з карток — подробиці

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" до кінця вересня 2025 року діятимуть оновлені правила щодо деяких грошових переказів з карток Visa. Згідно з ними, передбачається нарахування щомісячних бонусів.

Про це повідомляється на порталі держфінустанови.

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Згідно з інформацією пресслужби банку, до 27 вересня цього року встановлені нові правила грошових переказів, що передбачають нарахування щомісячного кешбеку у 500 та 5 тис. грн.

Так, якщо клієнти надсилатимуть чи отримуватимуть міжнародні грошові перекази на суму від 500 грн (в еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку, можна щомісяця бути учасником розіграшу з нарахування вищевказаних сум кешбеку.

За правилами, будуть зараховувати всі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, які були отримані чи надіслані у ПриватБанку. Це може бути SWIFT-переказ, переказ Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Meest, переказ партнерів PrivatMoney — ZEN.COM, Remitbee, Neema, Paysera, міжнародний Р2Р-переказ з картки на картку Visa у Приват24, переказ Wise, TransferGo, Payoneer, платіж PayPal, Paysend, Revolut, а також навіть нарахування у вигляді переказу грошової допомоги від міжнародних благодійних організацій.

Більша кількість грошових переказів посилить шанси отримати бонус у 500 або 5 тис. грн на кожному з етапів розіграшу.

Як долучитися до отримання бонусів за перекази

Відповідні перекази мають здійснювати виключно повнолітні клієнти, адже необхідно мати ідентифікаційний код та активну приватбанківську картку Visa (картка для виплат, "Універсальна", "Універсальна Gold" чи преміальна картка).

Громадяни мають зареєструватися в акції на порталі та почати отримувати чи надсилати грошові перекази із карткою Visa на суму у понад 500 грн (в еквіваленті).

Щомісяця за перекази чекатимуть бонуси для такої кількості громадян:

по 500 грн для 1 тис. клієнтів (по 250 кожного щомісяця);

по 5 тис. грн для 100 клієнтів (по 25 щомісяця).

Нагадаємо, клієнтам ПриватБанку пропонують захистити кошти від шахраїв. У фінустанові розповіли про вартість послуги та що саме передбачає.

Раніше ми розповідали, чому ПриватБанк блокує рахунки та як вивести кошти. Фінустанова продовжує вживати заходи у сфері "запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом".